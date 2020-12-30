İlk olarak iPhone 12'nin tasarımından başlayalım. Apple, tasarımda değişiklikler yaptı. iPhone X ile birlikte hayatımıza giren çentikli tam ekran aynen korunuyor. Ancak iPhone 12, iPhone 11'e göre biraz daha küçük boyutlarda. Ekran küçülmemiş, kasa küçülmüş ve böylece daha iyi olmuş. Ayrıca iPhone 12, 11 modeline kıyasla daha hafif ve daha ince.

Cihazın boyut olarak selefine göre daha küçük olmasının en büyük nedenlerinden biri de, kenar kısımlarının değişmesinden kaynaklanıyor. iPhone 12 ailesinin çerçevesi iPhone 4, iPhone 5'te gördüğümüz tasarımda. Bazı kullanıcılar düzleşen kenar kısımların elini kestiğini iddia etmişti, bu haberler gündeme gelmişti. Fakat biz böyle bir sorunla karşılaşmadık. iPhone 12'nin kullanımı rahat. Avuç içine oturuyor.

Günümüzde birçok telefonun kasası cam kaplama ve alüminyum birleşiminden oluşuyor. Tabii ki iPhone 12'nin kasası alüminyum ve camdan. Ön kısımda Ceramic Shield yer alırken, arka kısım cam kaplamaya sahip. Daha önce farklı bazı telefonlarda da karşılaştığımız gibi iPhone 12'nin arka kısmı da, cam kapmadan dolayı biraz kayganlık hissiyatı yaşatabiliyor. Bununla birlikte parmak izi de tutuyor.

Telefonun klasik tasarım detaylarına bakacak olursak, sağ tarafta güç düğmesi, sol tarafta ses ve titreşim düğmeleri, alt kısımda Lightning portu, mikrofon ve hoparlör ızgarası yer alıyor. SIM kart çekmecesinin de solda yer aldığını belirtelim. Düğmelerin konumları iyi, kullanımda sorun çıkarmıyorlar.

iPhone 12'nin beyaz, kırmızı, mavi, siyah ve yeşil olmak üzere beş farklı renk seçeneği var. Fakat geçtiğimiz sene çıkan iPhone 11 daha fazla renk seçeneği sunuyordu.

Telefon suya ve toza karşı dayanıklı. Suda 6 metre derinliğe kadar 30 dakika dayanabiliyor.

EKRANDAKİ DEĞİŞİM

Ekranda da değişiklikler var. Klasik çentik yerini koruyor, fakat IPS LCD yerine gelen OLED ekranla birlikte, ekran çerçevesi de incelmiş. Hem görüntü olarak hem de kullanım açısından daha iyi bir ekran olmuş.

iPhone 12'nin ekranı iPhone 11'e göre daha canlı renkler sunuyor. Tipik parlaklık 625 nit, maksimum parlaklık ise 1200 nit. Bu seviyeler ekranın kalitesini artırmış. Daha basit bir tabilirle açıklayacak olursak, bir şeyler okurken ekran daha net görünüyor, videolar daha iyi yansıtılıyor. Kontrast da yüksek.

iPhone 12'de çözünürlük ve ppi yoğunluğu da iPhone 11'e göre artmış durumda. iPhone 12, 2532 x 1170 piksel çözünürlüğe ve 460 ppi yoğunluğuna sahip.

OLED ekranın LCD'ye oranla diğer bir avantajı da güç tüketiminde yer alıyor. OLED ekranlar siyah rengi doğal olarak gösteriyor ve bu yüzden ekstra güç tüketmiyorlar. LCD ekranda ise kristallerin arkasında yer alan bir ışık kaynağı var ve siyah renk için de ışık gerekiyor. Bu da OLED'in diğer bir artısı.

Ekran, Güneş ışığı altında rahatlıkla görünüyor ve dokunmatik performansı da son derece hızlı. iPhone 12'nin ekranı Ceramic Shield'le kaplı. Ceramic Shield düşmelere karşı 4 kat daha dayanıklı.

SES

iPhone 12 ses performansı konusunda da başarılı bir telefon. Alt kısımdaki hoparlörle birlikte, üst kısımda yani ahize kısmında başka bir hoparlör daha bulunuyor. Hoparlörlerin kaliteli ses çıkışı var. Baslar ve tizler dengeli. Cihaz ses kayıt konusunda da yetenekli. Mikrofonu sesleri detaylı şekilde yakalıyor.

Artılar

+Değişen tasarımla daha şık olmuş

+Oldukça hızlı

+Kamera performansı

+OLED ekran

Eksiler

-Kutusunda şarj adaptörü ve kulaklığın olmasını isterdik