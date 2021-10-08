Apple iPhone 13 ile rakiplerine fark atar mı?

Yeni iPhone 13 satın almaya değer mi? Anten, kamera ve oyun deneyiminde nasıl bir değişim yaşandı? iPhone 12'yi yenisiyle değiştirmeye değer mi? Yeni Apple iPhone 13'ün Sinematik Video deneyimi gerçekten farklı mı? Pil süresini artırmak niçin kolay değil? Yeni iPhone 13 için kafanızda soru kalmayacak! Yeni iPhone 13 ailesinin 2 üyesinin hızlı incelemesi sonrası sorulara yanıt! Sabah Gazetesi Yazarı Timur Sırt, inceledi ve değerlendirdi. İşte iPhone 13'e kadar telefonun dönüşümü ve yeni Apple iPhone 13...