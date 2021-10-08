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OTOMATİK OYNAT
18:50
Apple iPhone 13 ile rakiplerine fark atar mı? 08.10.2021 | 20:03
00:34
İstanbul kanatlarımın altında! AKINCI'nın gözünden Bayraktar TB2 07.10.2021 | 15:51
03:42
TEKNOFEST şampiyonları ödüllendirildi | Video 07.10.2021 | 09:45
05:30
02:01
Hakim ve savcı adaylarına VR gözlüğüyle ifade alma eğitimi | Video 05.10.2021 | 10:30
01:17
İsmail Demir duyurdu! METE, hedefi 12'den vuracak | Video 03.10.2021 | 13:07
04:24
Zonguldak'tan Elon Musk'ın Tesla'sına rakip! Murat 124, otonom araç oldu... 30.09.2021 | 15:26
02:11
TOGG yerli otomobilin bataryasını üretecek şirketi kurdu | Video 30.09.2021 | 09:13
00:30
Pikap aracını öyle bir modifiye etti ki, bir gören bir daha baktı | Video 29.09.2021 | 12:57
02:04
Aziz Sancar, Türkiye'nin Otomobili TOGG'un direksiyonuna geçti 28.09.2021 | 15:53
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TEKNOFEST 2021’in birinci ve üçüncüleri Adıyaman’dan | Video 27.09.2021 | 11:25
06:10
TEKNOFEST'te Solo Türk ve Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri | Video 26.09.2021 | 13:25
14:07
3'üncü kuşakta katlanabilir ekranlar küllerinden doğdu 24.09.2021 | 18:04
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Hologram teknolojisiyle sağlıkta devrim | Video 24.09.2021 | 08:49
03:21
Türk firmasının geliştirdiği yangınla mücadele İHA'sı TEKNOFEST'te | Video 23.09.2021 | 15:11
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Bakan Varank'tan TEKNOFEST'te TOGG standında önemli açıklamalar 23.09.2021 | 12:00
Yeni iPhone 13 satın almaya değer mi? Anten, kamera ve oyun deneyiminde nasıl bir değişim yaşandı? iPhone 12'yi yenisiyle değiştirmeye değer mi? Yeni Apple iPhone 13'ün Sinematik Video deneyimi gerçekten farklı mı? Pil süresini artırmak niçin kolay değil? Yeni iPhone 13 için kafanızda soru kalmayacak! Yeni iPhone 13 ailesinin 2 üyesinin hızlı incelemesi sonrası sorulara yanıt! Sabah Gazetesi Yazarı Timur Sırt, inceledi ve değerlendirdi. İşte iPhone 13'e kadar telefonun dönüşümü ve yeni Apple iPhone 13...