Video Teknoloji Xiaomi’den dev adım: 3 günlük pil ömrü sunan REDMI Note 17 Serisi tanıtıldı | Video
Xiaomi’den dev adım: 3 günlük pil ömrü sunan REDMI Note 17 Serisi tanıtıldı | Video

Xiaomi’den dev adım: 3 günlük pil ömrü sunan REDMI Note 17 Serisi tanıtıldı | Video

24 Eylül 2026 16:37

Xiaomi, REDMI Note Serisi’nin yeni neslini İstanbul’da düzenlediği lansmanla tanıttı. Dört yeni modelden oluşan REDMI Note 17 Serisi, ailede ilk kez yer alan REDMI Note 17 Pro Max 5G modeliyle öne çıkıyor. Seri; yüksek kapasiteli bataryaları, hızlı şarj çözümleri ve geliştirilmiş dayanıklılık özellikleriyle dikkat çekiyor.

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