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ASELSAN'ın İHA karşıtı sistemleri hedefleri imha etti | Video

ASELSAN'ın İHA karşıtı sistemleri hedefleri imha etti | Video

06 Haziran 2026 | 11:45

ASELSAN’ın mini ve mikro sınıf İHA tehditlerini tespit edip etkisiz hale getirmek için geliştirdiği ÇELİKKUBBE bileşenlerinden İHTAR, EJDERHA ve GÖKBERK’ten oluşan DRONEDEF belirlenen hedefleri imha etti.

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ASELSAN, mini ve mikro İHA'lara yönelik olarak farklı teknolojilere dayanan bir dizi sistemin yer aldığı 'DRONEDEF' isimli karşı tedbir seti oluşturdu. Karşı tedbir setinde; İHTAR İHA önleme sistemi (tespit ve yumuşak imha / elektronik harp), GÖKBERK 5/10 kilovat lazer silah sistemi, KORKUT 25 parçacıklı mühimmatlı silah sistemi, GÖKALP otonom önleyici İHA, EJDERHA AD yüksek güçlü elektromanyetik sistemi, ŞAHİN LITE 40 milimetre parçacıklı mühimmat / 12,7 milimetre / 7,62 milimetre silah sistemi, ŞAHİN DUAL çift silahlı (12,7 milimetre + 40 milimetre / 7,62 milimetre) parçacıklı mühimmatlı silah sistemi ve MİĞFER FPV dronlara karşı öz savunma sistemi (kamikaze dron önleme sistemi) yer alıyor.

ÇOK SAYIDA YABANCI HEYET İZLEDİ

DRONEDEF'ten İHTAR, EJDERHA ve GÖKBERK sistemlerinin kullanıldığı faaliyet kapsamında, 3 farklı senaryoda belirlenen hedefler etkisiz hale getirildi. Gölbek Test Merkezi'nde gerçekleştirilen testlerde DRONEDEF bileşenlerinden İHTAR, EJDERHA ve GÖKBERK İHA karşıtı sistemleri tanıtıldı. Sistemler, yurt dışından gelen çok sayıda heyet ve uluslararası basının katılımıyla yapılan faaliyette, senaryo gereği belirlenen hedefleri imha etti. Gerçek harp sahasını aratmayan faaliyette senaryo gereği dron savunma sisteminin alt sistemleri görev aldı. Bu kapsamda farklı senaryolarda AURA 200G radar ünitesine sahip İHTAR anti İHA sistemi, GÖKBERK lazer silah sistemi, EJDERHA yüksek güçlü elektromanyetik (YGEM) anti İHA karşı tedbir sistemi kullanıldı. Bu çerçevedeki faaliyetlerde farklı konumlardan saldıran çok sayıda dron yer aldı.

Sürü halinde yaklaşan dronlar algılama alt sistemi tarafından tespit edildi. Senaryo kapsamında sürü İHA'lardan ikisi tespit edildikten saniyeler sonra İHTAR sistemi tarafından imha edildi. Yaklaşmaya devam eden İHA'lar için Komuta ve Kontrol Alt Sistemi devreye girerek, kalan tehditleri mevcut sert imha alt sistemlerine atadı. EJDERHA ve GÖKBERK sistemleri, İHTAR'dan gelen bilgiler doğrultusunda İHA'yı arayarak takibe başladı. İHA'lar her sistemin atış menziline girdikten sonra, GÖKBERK ve EJDERHA sistemleri tarafından etkisiz hale getirildi.

SİSTEM, YAPAY ZEKA DESTEKLİ

İHTAR, ASELSAN'ın mini/mikro İHA tehditlerini şehir ve kırsal ortamda etkisiz hale getirmek için geliştirdiği, yapay zeka destekli bir karşı tedbir sistemi olarak dikkat çekiyor. AESA radar teknolojisini, gelişmiş görüntü işleme algoritmalarını ve programlanabilir FPV karıştırıcı kabiliyetlerini tek bir mimaride birleştiren sistem; tehditleri erken tespit edip yüksek doğrulukta teşhis ederek, etkisiz hale getiriyor.

ASELSAN'ın ileri mühendislik çözümü EJDERHA, mobil bir platform üzerinde konumlandırılmış, vakum elektroniği teknolojisi ile yüksek güçlü elektromanyetik dalgalar üreterek dron, mini/mikro insansız hava araçlarının elektronik komponent/sistemlerini etkisiz hale getiren, yönlendirilmiş enerji teknolojisine sahip sistem çözümü olarak görev yapıyor.

GÖKBERK ise yönlendirilmiş enerji tabanlı bir hava savunma sistemi olarak sahada fark yaratıyor. Sistem, katmanlı bir hava savunma mimarisi içinde çalışmak üzere tasarlandı. GÖKBERK, İHA'lara karşı lazer silah sistemiyle fiziksel imha etkinliği sağlıyor.

DRONEDEF, ÇELİKKUBBE'nin en alt katmanında mini ve mikro İHA tehditlerine karşı görev yapmaya hazır hale geldi. Oyun değiştirici İHA karşı tedbir sistemleri İHTAR, GÖKBERK ve EJDERHA çok sayıda dronu etkisiz hale getirerek kabiliyetlerini bir kez daha kanıtladı. (DHA)

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