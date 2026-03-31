Cumhurbaşkanı Erdoğan "5G teknolojisi dijital bağımsızlığımızı daha da perçinleyecek"
31.03.2026 | 15:21
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 5G ile İletişimde Güçlü Türkiye Töreni'nde açıklamalarda bulundu. 5G teknolojisinin dijital bağımsızlığımızı daha da perçinleyeceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güçlü, caydırıcı, dünyada itibar sahibi olmak istiyorsanız siber uzay çalışmalarınızı hızlandırmak, siber güvenlik tedbirlerinizi almak zorundasınız. Yakın çevremizde meydana gelen savaş ve çatışmalar siber güvenliğin önemini bir kez daha göstermiştir. İçinde bulunduğumuz veri çağında siyasi istikrar, ekonomik bağımsızlık, askeri caydırıcılık ve dijital egemenlik birbirinden ayrı değildir." ifadelerini kullandı.
