14.400 yıllık kurdun midesi açıldı: İçinden çıkan şeye inanamayacaksınız!
Sibirya’nın permafrost (donmuş toprak) tabakasında 2011 yılında bulunan ve yaklaşık 14.400 yıl önce öldüğü tahmin edilen mumyalanmış bir kurt yavrusu, soyu tükenmiş yünlü gergedanların son günlerine ışık tuttu. Araştırmacılar, bir toprak kayması sonucu ininde mahsur kalarak ölen iki aylık dişi kurdun midesindeki sindirilmemiş et parçasını inceleyerek, yünlü gergedanın gen haritasını çıkarmayı başardı.
Bu çalışma, başka bir hayvanın midesindeki kalıntılardan bir Buzul Çağı canlısının genomunun dizilendiği ilk vaka olarak tarihe geçti. Bilim insanları, yok olmanın eşiğindeki türlerde görülen "genetik erozyon" (çeşitlilik kaybı ve akraba evliliği) izlerini beklerken şaşırtıcı bir sonuçla karşılaştı. Analizler, yünlü gergedan popülasyonunun yok olmadan hemen önce bile oldukça büyük ve istikrarlı olduğunu gösterdi.
Stockholm Üniversitesi ve İsveç Doğa Tarihi Müzesi araştırmacılarına göre bu bulgular, türün insan avcılığı veya genetik zayıflıktan ziyade, ani iklim değişikliği nedeniyle yok olduğunu kanıtlıyor. Gergedanların insanlar bölgeye geldikten sonra 15.000 yıl daha yaşadığı, ancak son Buzul Çağı'ndaki hızlı ısınma döneminde (yaklaşık 300-400 yıl içinde) hızla yeryüzünden silindiği anlaşıldı.