14.400 yıllık kurdun midesi açıldı: İçinden çıkan şeye inanamayacaksınız!

Bu çalışma, başka bir hayvanın midesindeki kalıntılardan bir Buzul Çağı canlısının genomunun dizilendiği ilk vaka olarak tarihe geçti. Bilim insanları, yok olmanın eşiğindeki türlerde görülen "genetik erozyon" (çeşitlilik kaybı ve akraba evliliği) izlerini beklerken şaşırtıcı bir sonuçla karşılaştı. Analizler, yünlü gergedan popülasyonunun yok olmadan hemen önce bile oldukça büyük ve istikrarlı olduğunu gösterdi.

Stockholm Üniversitesi ve İsveç Doğa Tarihi Müzesi araştırmacılarına göre bu bulgular, türün insan avcılığı veya genetik zayıflıktan ziyade, ani iklim değişikliği nedeniyle yok olduğunu kanıtlıyor. Gergedanların insanlar bölgeye geldikten sonra 15.000 yıl daha yaşadığı, ancak son Buzul Çağı'ndaki hızlı ısınma döneminde (yaklaşık 300-400 yıl içinde) hızla yeryüzünden silindiği anlaşıldı.