Giriş Tarihi: 18.01.2026 12:55

Dünyanın en gizemli bölgesi ortaya çıktı! Antarktika'da buzun altında bambaşka bir dünya var

Bilim insanları, Antarktika’nın kilometrelerce kalınlıktaki buz tabakasının altında yer alan dağları, vadileri ve gölleri ilk kez bu kadar ayrıntılı şekilde haritalandırdı.

Science dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, yaklaşık 14 milyon kilometrekarelik buz örtüsünün altında daha önce bilinmeyen dağ sıraları, derin vadiler ve eski nehir yatakları bulundu.

Araştırmacılar, yüksek çözünürlüklü uydu görüntüleri, buz kalınlığı ölçümleri ve buz akış modellerini bir araya getirerek Antarktika'nın buz altı topografyasını gösteren yeni bir harita oluşturdu.

Yeni harita, buzulların alttaki arazi yapısına göre şekillendiğini ortaya koyarken, iklim değişikliğiyle birlikte yaşanabilecek buz erimesi ve deniz seviyesi yükselişine dair tahminlerin daha doğru yapılmasına katkı sağlayacak.

