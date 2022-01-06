Video Haber Mehmet Gürcan Karakaş TOGG'un stratejisinin arkasındaki takımın hikayesini ABD'de SABAH TV'ye anlattı
Mehmet Gürcan Karakaş TOGG'un stratejisinin arkasındaki takımın hikayesini ABD'de SABAH TV'ye anlattı

Mehmet Gürcan Karakaş TOGG'un stratejisinin arkasındaki takımın hikayesini ABD'de SABAH TV'ye anlattı

06.01.2022 | 13:31

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Türkiye'nin otomobili değil, mobilite odaklı teknoloji şirketi TOGG'un vizyonunu, stratejisi ne? Otomotiv devleri neyi ıskalıyor neden batacak? TOGG nasıl başarılı olacak? TOGG arkasındaki itici güç ve strateji ne? TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş, ABD Las Vegas 2022 CES fuarında dünya sahnesine çıkan Türkiye'nin otomobili TOGG'un stratejisinini ve TOGG takımının hikayesini SABAH TV için Sabah Gazetesi Yazarı Timur Sırt'a anlattı. İşte TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş'ın SABAH TV'ye yaptığı o açıklamalar...

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