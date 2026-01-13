Mars’ın gizemli gölleri: İnce buz tabakası sayesinde onlarca yıl sıvı kalmış olabilir

LakeM2ARS adı verilen yeni model, göllerin hayatta kalması için gezegenin sanıldığı kadar sıcak olmasına gerek olmadığını, anahtarın yalıtım olduğunu savunuyor. Araştırmaya göre, göl yüzeyinde oluşan ince ve geçici buz tabakaları, suyun ısısını koruyarak buharlaşmayı yavaşlattı. Bu durum, NASA'nın Curiosity roverı tarafından bulunan tortul katmanların ve bozulmamış kıyı hatlarının neden buzul aşınması izi taşımadığını da açıklıyor.

Çalışmanın ortak yazarlarından Profesör Sylvia Dee, Dünya'daki iklim modellerini Mars'ın 3,6 milyar yıl önceki koşullarına uyarladıklarını belirtti. Yapılan 64 farklı simülasyon, belirli atmosferik basınçlarda suyun on yıllarca stabil kalabildiğini gösterdi. Bu bulgu, Mars'ın geçmişteki yaşanabilirliğini anlamak ve gelecekteki yaşam izi araştırmaları için kritik bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.