World of Warcraft Dragonflight’ı keşif rehberi

World of Warcraft Dragonflight'ı Keşfetmek İçin Bir Yolculuk Rehberi

Blizzard Entertainment geçtiğimiz yıl World of Warcraft: Dragonflight'ı piyasaya sürdü: Dragonflight, son derece popüler çok oyunculu çevrimiçi rol yapma oyununun dokuzuncu genişleme paketi oldu. Dragonflight'ta oyuncular yeni bir macera dünyasına giriyor ve ilkel harikalarla dolu bir kıta olan Dragon Isles'ı yeniden yaşama veya keşfetme ve uzun zamandır unutulmuş sırları keşfetme şansına sahip oluyor.

Dragonflight için küçük bir rehber hazırladık. Bu rehberde, şimdiye kadarki hikayede geriye doğru yolculuk yapın ve oyun hikayesinden karakterlere ve ortaya çıkarılan yeni alanlara kadar her şeyi keşfedin.

Legacy of Dragonflight

Binlerce yıl önce Azeroth, ejderhaların atalarına ev sahipliği yapıyordu - ilkel içgüdülerle yönetilen ilkel canavarlar. Ancak, aralarında zekâ kıvılcımı çakan ve diğerlerinden daha derin düşünen/hisseden beş kişi vardı.

Galakrond ayaklandığında, bu beşi onu yenmek için bir araya geldi ve cesaretlerinden dolayı Titanlar tarafından kendilerine hediyeler verildi ve ejderha savaşlarının liderleri ve Azeroth'un koruyucuları olan Aspect'lere dönüştüler.

Yükselişlerinden sonra Aspectler yeni bir dünya yarattılar, Ejderha Adaları, güzel bir yer ve tüm dünya için bir umut ışığı. Ancak Lejyon'un Azeroth'a saldırısı sırasında ejderhalar çağrıldığında ve dünya Büyük Yıkım'da parçalandığında, toprakları Titanlar tarafından mühürlendi ve büyüyü tüketerek toprakları uykuda bıraktı.

Ancak bir güç dalgası, ejderha krallığının kalbi ve Azeroth Ejderhalarının atalarının evi olan Ejderha Adaları'nın altındaki büyüyü yeniden uyandırdı. Ejderha Adaları uyandığında, tarihle dolu yeni bir kıta keşfedilmeye hazır ama eski düşmanlıklar ve uzun süredir uykuda olan tehditler de öyle. Elemental büyü ve Azeroth'un yaşam enerjileriyle dolup taşan Ejderha Suretleri, Azeroth'un koruyucuları olarak yerlerini geri almak için adalara geri dönüyor.

Dracthyr'in Kökenleri

Bu yeni diyarın gizemlerini ortaya çıkardıkça, Dracthyr'in hikayesi de ortaya çıkıyor. Bu kadim insansı ejderha ırkı Neltharion'un, Deathwing'in ve seriye yeni katılanların yarattıklarıdır. Onlar, ejderha uçuşlarının büyüsünü yönlendiren, müttefiklerini iyileştirirken veya düşmanlarına zarar verirken savaş alanlarında manevra yapan şiddetli savaşçılardan oluşan bir ırktır.

Kadim bir Titan eseriyle Neltharion'un iradesine bağlanmış askerlerdir ve Primalist isyanın liderlerinden biri olan Fırtına Yiyen Raszageth'e karşı savaşmışlardır. Ancak savaş sırasında Titan eseri yok edildi ve Dracthyr'i birleştiren büyü ortadan kaldırıldı. Neltharion artık Dracthyr'leri kontrol edemeyince onları hapsetti ve zamanda dondurdu.

Şimdi kadim bir düşman geri dönerken, Dracthyr yeniden uyandı ve hikayeleri ortaya çıktı.

10.1 Neltharion'un Közleri

10.1'de Primal Enkarne'ler Ejderha Suretleri'ne karşı yürüttükleri mücadelede üstünlük sağlamaya çalışırken, Neltharion'un gizli laboratuvarına giden yol Ejderha Adaları'nın derinliklerinde ortaya çıkar. Primal Incarnates, Neltharion'un sırlarını açığa çıkarma arayışıyla mağarayı ortaya çıkarmak için yeryüzüne devasa tüneller açtılar.

Yeni ortaya çıkan bu alanda, yüzeyin derinliklerine, Zaralek Mağarası'na, ölümcül bir sırrı olan bir yere - Neltharion'un uzun süredir kayıp olan laboratuvarı Aberrus Approach'a dalıyoruz. Bu yeni bölgeyi keşfetmek için aşağı inerken, farklı yaratıklarla çeşitli biyomlara ayrılıyor.

Bu yerde Neltharion ve kökenleri hakkında daha fazla şey öğreneceğiz, aynı zamanda Dracthyr'in yaratılmasıyla neyin planlandığını da öğreneceğiz. İlerledikçe, Dracthyr'in binlerce yıldır içinde bulundukları durgunluktan uyandıkları için hala devam eden hikayeleri hakkında daha fazla şey öğreniyoruz.