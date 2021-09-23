Bakan Varank'tan TEKNOFEST'te TOGG standında önemli açıklamalar

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan TEKNOFEST'te TOGG standında önemli açıklamalar.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TEKNOFEST'e katılan kurumların stantlarını gezdi. Daha sonra da Türkiye'nin yerli otomobili hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Varank, yerli otomobilin fiyatının şu anda belli olmadığını, ancak aracın kendi sınıfında Türkiye'deki araçlarla yarışacak bir fiyattan satışa çıkacağını söyledi.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş da, "Planlar doğrultusunda 2022'nin sonunda seri üretime hazır olacak şekilde çalışmalarımızı yapıyoruz" açıklamasında bulundu.