Bilim insanları bu örümceğin nasıl var olduğunu açıklayamıyor! DNA'sını silmiş...

Molecular Biology and Evolution dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, ana karadaki Dysdera catalonica 3,3 milyar baz çiftine sahipken, adalı kuzeni sadece 1,7 milyar baz çifti taşıyor. Normalde ada türlerinin, izolasyon ve azalan seçilim baskısı nedeniyle zamanla işlevsiz DNA biriktirip genomlarını genişletmesi beklenir. Ancak bu örümcek, hayvanlar aleminde benzeri görülmemiş bir "genomik daralma" örneği sergileyerek bilim dünyasını şaşırttı.

Araştırmanın en çarpıcı bulgusu ise, küçülen genoma rağmen genetik çeşitliliğin azalmamış, aksine yüksek kalmış olması. Profesör Julio Rozas, bu durumun küçük popülasyonlarda beklenen "genetik darboğaz" teorisine aykırı olduğunu vurguladı. Bilim insanları, örümceğin "genomik sadeleşme" (streamlining) yoluyla gereksiz DNA dizilerini ayıkladığını ve bu sürecin güçlü bir doğal seçilim sonucu gerçekleştiğini düşünüyor.