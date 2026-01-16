Doktorlar şokta! Hem tatlı yiyip hem sağlıklı kalmanın formülü çözüldü: İşte o mucize besin!

Tufts Üniversitesi araştırmacıları, sofra şekeriyle neredeyse aynı tatlılıkta (%92) olan ancak kalorisinin sadece üçte birini barındıran "tagatoz" adlı doğal şekeri verimli bir şekilde üretmenin yolunu buldu. Mevcut yapay tatlandırıcıların ve şekerin aksine insülin seviyelerini ani şekilde yükseltmeyen tagatoz, özellikle diyabet hastaları ve kilo kontrolü yapanlar için devrim niteliğinde bir alternatif sunuyor.

Bugüne kadar meyve ve süt ürünlerinde çok az bulunduğu için üretimi pahalı ve zor olan bu nadir şeker, bilim insanlarının cıvık mantar enzimleri ve bakterileri kullandığı yeni bir biyoteknolojik yöntemle artık sürdürülebilir hale geldi. Araştırmacılar, bu yeni teknikle üretim verimliliğini %95'e kadar çıkarmayı başardı.

Bağırsaklarda fermente olduğu için kan dolaşımına sınırlı miktarda karışan tagatoz, diş çürümesine neden olmuyor ve bağırsak florasını destekliyor. Ayrıca diğer tatlandırıcıların aksine kek ve kurabiye gibi fırınlanmış ürünlerde de rahatlıkla kullanılabiliyor.