Aziz Sancar, Türkiye'nin Otomobili TOGG'un direksiyonuna geçti
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Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, TÜBİTAK'ın onur konuğu olarak katıldığı TEKNOFEST'te 2022'nin son çeyreğinde banttan indirilmesi planlanan Türkiye'nin Otomobili TOGG ile tanıştı.
Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, TÜBİTAK'ın onur konuğu olarak TEKNOFEST'e katıldı. 2022'nin son çeyreğinde banttan indirilmesi planlanan Türkiye'nin Otomobili TOGG ile tanışarak, direksiyona geçti.