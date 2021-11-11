Video Dünya ABD'de 3 astronot Elon Musk'ın Space X Falcon 9 roketi ile uzaya gönderildi
ABD'de 3 astronot Elon Musk'ın Space X Falcon 9 roketi ile uzaya gönderildi

ABD'de 3 astronot Elon Musk'ın Space X Falcon 9 roketi ile uzaya gönderildi

11.11.2021 | 10:33

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ermenistan’da muhalefet hükümet binasına girmeye çalıştı | Video 02:32
Ermenistan’da muhalefet hükümet binasına girmeye çalıştı | Video 11.11.2021 | 12:53
ABD’de 3 astronot Elon Musk’ın Space X Falcon 9 roketi ile uzaya gönderildi 00:39
ABD'de 3 astronot Elon Musk'ın Space X Falcon 9 roketi ile uzaya gönderildi 11.11.2021 | 10:33
Japonya’da otoyol çöktü, araç oluşan dev çukura düştü | Video 00:42
Japonya’da otoyol çöktü, araç oluşan dev çukura düştü | Video 11.11.2021 | 10:03
SpaceX uzaya 4 astronot gönderdi | Video 01:45
SpaceX uzaya 4 astronot gönderdi | Video 11.11.2021 | 09:37
Sırp muhabir soykırımı inkar etti, Komsic röportajı yarıda kesti | Video 02:44
Sırp muhabir soykırımı inkar etti, Komsic röportajı yarıda kesti | Video 10.11.2021 | 16:28
Hollandalı gazeteciden Miçotakis’i sinirlendiren soru Mültecilerle ilgili yalan söylemeyi ne zaman bırakacaksınız? | Video 03:35
Hollandalı gazeteciden Miçotakis’i sinirlendiren soru "Mültecilerle ilgili yalan söylemeyi ne zaman bırakacaksınız?" | Video 10.11.2021 | 15:41
Hindistan’da yolcu otobüsüyle kamyon çarpıştı: 11 ölü, 22 yaralı 01:32
Hindistan'da yolcu otobüsüyle kamyon çarpıştı: 11 ölü, 22 yaralı 10.11.2021 | 15:38
Avustralya’nın en çok aranan uyuşturucu kaçakçısı böyle yakalandı | Video 00:52
Avustralya’nın en çok aranan uyuşturucu kaçakçısı böyle yakalandı | Video 10.11.2021 | 14:32
Polonya’da sınırı kaçak geçen 50’den fazla göçmene gözaltı | Video 00:59
Polonya'da sınırı kaçak geçen 50'den fazla göçmene gözaltı | Video 10.11.2021 | 13:17
Japonya’da yangında 30 bina kullanılamaz hale geldi, 2 kişi yaralandı | Video 02:01
Japonya’da yangında 30 bina kullanılamaz hale geldi, 2 kişi yaralandı | Video 10.11.2021 | 10:24
Son dakika | İçişleri’nden Yunanistan’a çok sert tepki: Kameralar ve insanlığın vicdanı kayıtta! 01:13
Son dakika | İçişleri'nden Yunanistan'a çok sert tepki: Kameralar ve insanlığın vicdanı kayıtta! 10.11.2021 | 10:19
Şili Devlet Başkanı Pinera’nın görevden alınması görüşmelerine 15 saatlik konuşma damga vurdu | Video 00:44
Şili Devlet Başkanı Pinera'nın görevden alınması görüşmelerine 15 saatlik konuşma damga vurdu | Video 10.11.2021 | 09:00
Pakistan’ın Lahore şehri yoğun sise teslim oldu | Video 01:45
Pakistan’ın Lahore şehri yoğun sise teslim oldu | Video 08.11.2021 | 16:38
Çekya’da koalisyon hükümeti kuruluyor | Video 01:13
Çekya’da koalisyon hükümeti kuruluyor | Video 08.11.2021 | 15:23
Dev yılanın saldırı anı kameralara böyle yansıdı! ‘Atardamarımın dışarı çıktığını gördüm…’ 00:36
Dev yılanın saldırı anı kameralara böyle yansıdı! ‘Atardamarımın dışarı çıktığını gördüm…’ 08.11.2021 | 14:32
Japonya’daki trende kundaklama girişimi | Video 00:20
Japonya’daki trende kundaklama girişimi | Video 08.11.2021 | 10:02
Irak Başbakanı El-Kazımi’ye yönelik saldırının ardından ordu sokağa indi | Video 00:38
Irak Başbakanı El-Kazımi’ye yönelik saldırının ardından ordu sokağa indi | Video 08.11.2021 | 09:13
Selin vurduğu Hindistan’da sokaklar sular altında kaldı | Video 01:17
Selin vurduğu Hindistan’da sokaklar sular altında kaldı | Video 07.11.2021 | 16:22
Selin vurduğu Hindistan’da sokaklar sular altında kaldı! | Video 01:17
Selin vurduğu Hindistan’da sokaklar sular altında kaldı! | Video 07.11.2021 | 16:19
ABD’de film gibi hırsız takibi: Şüpheli köprüden atlayarak kaçmaya çalıştı 02:15
ABD'de film gibi hırsız takibi: Şüpheli köprüden atlayarak kaçmaya çalıştı 07.11.2021 | 15:26

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), SpaceX Crew-3 astronotlarının, ABD?nin Florida eyaletinde bulunan Kennedy Uzay Merkezi'nden Falcon 9 roketiyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) fırlatıldığını duyurdu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

NASA'dan yapılan açıklamada, SpaceX Falcon 9 roketinin, ISS'te 6 aylık bir göreve başlamak üzere içinde NASA astronotları Raja Chari, Tom Marshburn, Kayla Barron ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu Matthias Maurer'in bulunduğu Crew Dragon Endurance uzay aracını fırlattığı belirtildi.
Açıklamada, "Crew-3 astronotları, uzay istasyonunda malzeme bilimi, sağlık teknolojileri ve bitki bilimi gibi alanlarda yeni ve heyecan verici bilimsel araştırmalar yürüterek, düşük Dünya yörüngesinin ötesinde insan keşiflerine hazırlanmak ve Dünya'daki hayata fayda sağlamak için yaklaşık altı ay geçirecekler" denildi.


Crew 2 astronotları 2 gün önce 199 günlük görevden sonra Dünya'ya geri dönmüştü. ISS'teki görevini tamamlayan astronotlar, Florida eyaleti açıklarında Meksika Körfezi'ne Crew Dragon Endeavour uzay aracıyla güvenli bir şekilde inmişti.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA