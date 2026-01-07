Güneş görmeden 63 gün! Bir insanın vücuduna neler olduğuna inanamayacaksınız

Siffre, dondurucu soğukta "bir hayvan gibi" yaşadığı bu süreçte zaman algısını tamamen yitirdi. 14 Eylül'de deney sona erdiğinde, tarihin henüz 20 Ağustos olduğunu sanıyordu; zihni zamanı olduğundan çok daha yavaş algılamıştı. Daha da önemlisi, insan vücudunun Güneş'ten bağımsız, kendine ait bir iç saati olduğunu keşfetti. Siffre'nin biyolojik ritmi dış dünyadan koptukça, uyku-uyanıklık döngüsü 24 saatin üzerine çıkarak bazen 48 saati buldu.

O dönemde "çılgınlık" olarak görülen bu deney, jet-lag'den gen transkripsiyonuna kadar pek çok tıbbi araştırmaya ışık tuttu. Ayrıca bu bulgular, Soğuk Savaş döneminde NASA'nın uzay görevleri ve askeri denizaltı personelinin uyku düzenlemeleri için kritik bir kaynak haline geldi.