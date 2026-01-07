Yapay zeka parmak izlerinin benzersiz olmadığını ortaya koydu

60 binden fazla parmak izi görüntüsünün incelendiği araştırmada, derin öğrenme tabanlı bir sistem kullanıldı. Yapay zeka modeli, farklı parmaklardan alınan izlerin aynı kişiye ait olup olmadığını yüzde 77 doğrulukla belirledi. Birden fazla örnek birlikte değerlendirildiğinde doğruluk oranı yüzde 99'un üzerine çıktı.

Geleneksel adli yöntemlerin odaklandığı küçük ayrıntılar yerine, sırt yönü ve eğriliği gibi daha geniş yapısal desenleri analiz eden sistem, parmaklar arası ortak özellikleri ortaya koydu.

Araştırmacılara göre bu yöntem, özellikle kısmi parmak izlerinin bulunduğu suç soruşturmalarında şüpheli listelerini büyük ölçüde daraltarak adli süreçleri hızlandırabilir. Ancak uzmanlar, gerçek hayatta kullanılmadan önce daha geniş ve temsili veri setleriyle ek çalışmalar yapılması gerektiğini vurguluyor.