Giriş Tarihi: 15.01.2026 14:36

Bilim insanları 1,4 milyar yıllık havayı inceledi: Sonuçlar şaşırttı

Bilim insanları, 1,4 milyar yıl boyunca tuz kristallerinin içinde hapsolmuş hava kabarcıklarını analiz ederek Dünya’nın erken atmosferine dair çarpıcı bulgular elde etti.

Proceedings of the National Academy of Sciences'te yayımlanan çalışmaya göre, o dönemdeki karbondioksit seviyeleri sanılandan çok daha düşüktü.

Araştırmayı yürüten Rensselaer Polytechnic Institute ekibi, bu antik hava örnekleri sayesinde Dünya atmosferinin bileşimini ilk kez bu kadar net ölçebildi. Elde edilen veriler, o dönemdeki karbondioksit seviyelerinin bugüne kadar kabul edilen tahminlerden çok daha düşük olduğunu ortaya koydu. Bu bulgu, genç Güneş'in daha zayıf olduğu bir çağda Dünya'nın nasıl donmadan varlığını sürdürdüğü sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

Uzmanlar, milyarlarca yıl öncesine ait bu "antik nefesin" aynı zamanda günümüz için de önemli bir karşılaştırma sunduğunu vurguluyor. Günümüzde karbondioksit seviyelerinin tarihsel ölçekte olağanüstü derecede yükselmiş olması, insan faaliyetlerinin gezegen üzerindeki etkisini bir kez daha gözler önüne seriyor.

