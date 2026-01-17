Dünya'nın sonu Güneş tarafından "buharlaşmak" olabilir!

Araştırmanın başyazarı Dr. Roger Wesson, yeni görüntüleme teknolojileri kullanılarak elde edilen verilerde, iyonize demir atomlarından oluşan bu yapının halkanın ortasında net bir şekilde belirdiğini açıkladı. Ancak bilim dünyasını asıl endişelendiren detay, bu yapının oluşumuna dair teorilerde yatıyor.

Uzmanlara göre bu "demir çubuk", ölmekte olan bir yıldızın son enerji patlamasıyla oluşmuş olabilir. Daha karanlık bir senaryoya göre ise bu yapı, yıldız tarafından tamamen yutulup buharlaşan bir gezegenin plazma halindeki kalıntısı olabilir. Bu teori, Dünya'nın geleceği için de benzer bir sonu işaret ediyor. Yaklaşık 5 milyar yıl sonra Güneş'in enerjisi tükenip genişleyerek Dünya'yı yutması bekleniyor. Bu keşif, gezegenimizin nihai sonunun, uzay boşluğunda süzülen bir atom yığınına dönüşmek olabileceğini gösteriyor.