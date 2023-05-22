Galaxy A54 5G İncelemesi: Samsung'un Ucuz Telefonu Google'a Karşı Mücadele Ediyor



Samsun'un amiral gemisi Galaxy S23 Ultra, piyasadaki en güçlü özelliklerin yanı sıra güçlü kameraları da bir araya getiriyor. Ama aynı zamanda pek çoğumuz için pek de iç açıcı olmayan 40.999 TL gibi bir fiyatla geliyor. Bu fiyat aralığının aşağısında bir modele bakmak, ille de sinir bozucu ve yavaş bir donanımla uğraşmak anlamına gelmiyor. Samsung'un yeni (ortalama 11.000 TL civarında) Galaxy A54 5G'sinin kanıtladığı gibi, çok makul bir fiyata sağlam performansa sahip bir telefon alabilirsiniz.

Galaxy A54, 6,4 inçlik bir ekrana, günlük kullanım için (hafif oyunlar dahil) yeterli güç sunan sekiz çekirdekli bir işlemciye ve anlık fotoğraflarınızın üstesinden gelmek için iyi iş çıkaran bir kameraya sahip. Hatta tasarımı bile oldukça sade ve zarif sayılabilir. Telefonun 128 GB'lık depolama alanı çoğu kişi için hali hazırda yeterli olacaktır ancak daha fazla alana ihtiyaç duyanlar bunu 1 TB'a kadar microSD kartlarla genişletebilir.

Makul fiyat etiketi göz önüne alındığında hatta dönem dönem gelen indirim furyalarını da dahil ettiğimizde oldukça erişilebilir bir fiyatı olmasına rağmen, bu model Google ile baş edemiyor. Bu potansiyel bütçe dostu fiyata, Google'ın uygun fiyatlı telefonları önemli alanlarda, özellikle de kamerada Samsung'u gölgede bırakıyor.

Galaxy A54 mü Pixel 6A mı?

Galaxy A54'ün rekabetçi fiyatına rağmen , Google'ın muhteşem Pixel 6A'sı (Türkiye'de henüz satılmıyor) global pazarda daha ucuz ve A54'ten sadece 50 dolar fazlasına Pixel 7A bile alınabiliyor. Pixel 6A, paranın satın alabileceği en iyi bütçeli telefonlardan biri olmaya devam ederken, sağlam çok yönlü performans ve uygun fiyat kombinasyonu nedeniyle pek çok teknosever tarafından da iyi not alıyor. Yeni Pixel 7A, harika kamerası ve akıcı performansıyla da etkiliyor.

Konu karşılaştırmaya geldiğinde, A54 5G'ye karşı Pixel 6A hala aranacak telefon. Performansı biraz daha iyi, kamerası daha iyi çekimler yapıyor ve Google'ın sade Android sürümünün kullanımı genellikle Samsung'un One UI dış görünümünden daha güzel duruyor. Bir miktar daha fazla ödemeye hazır olanlar için Pixel 7A ayrıca daha iyi kamera performansı ve Galaxy A54 5G'de olmayan kablosuz şarj imkanı sunuyor. Yine de Samsung'un Galaxy A54'ü biraz daha büyük ve microSD kart depolama genişletme imkanı sunuyor, bu nedenle bu karşılaşmada Pixel için tam bir zafer sayamıyoruz.



