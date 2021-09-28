iPhone 13 kullanıcılarının canını sıkan problem! Çekilen fotoğraflarda büyük siyah pikseller oluşuyor

iPhone 13 serisi kısa süre önce piyasaya sürüldü. Fakat bazı iPhone 13 sahiplerinin yeni telefonlarıyla ilgili problemleri var. Tüketiciler, iPhone 13'te denk geldikleri sorunları sosyal medya ve çeşitli internet topluluklarında paylaşıyorlar. Son olarak bazı kullanıcılar iPhone 13'le çektikleri fotoğraflarda siyah piksellerin oluştuğunu belirtti. İşte detaylar...

Hakkında bolca dedikodu dönen iPhone 13 ailesi, 14 Eylül'de düzenlenen etkinlikle tanıtıldı ve 24 Eylül'de ise belirli ülke pazarlarında satışa sunuldu. Daha sonraki haftalarda ise farklı ülkelerde de satışa çıkacak. iPhone 13 satın alan tüketicilerden bazıları telefonlarında sorunlarla karşılaştı. Şimdi de bu hataların arasına fotoğraflarda görünen siyah piksel eklendi.

Çin'in sosyal medya ağı Weibo'da yer alanlara göre iPhone 13'le çekilen fotoğraflarda, siyah piksel hatası gerçekleşiyor. Söz konusu problem hakkında birçok mesaj var. Siyah pikselle karşılaşan tüketiciler kanıt olarak da fotoğraflar ve video paylaşmış.

Görünüşe göre iPhone 13'ün kamerasını açınca ekranda siyah veya başka bir piksel görünmüyor. Ayrıca önizleme penceresinde de herhangi bir hata yok. Ancak kullanıcılar çekilen fotoğrafı açınca siyah piksellerin göründüğünü belirtiyor.

Problemi gidermeye yönelik herhangi bir geçici çözüm yok. Sorunun nedeni de belli değil. Belki donanımsal, belki yazılımsal olabilir. Apple konuyla ilgili açıklama yapmadı, ancak yakın zamanda teknoloji devinden bir açıklamanın gelmesi bekleniyor.