Beyindeki kötü anılar silinebilir mi? Bilim insanlarından çarpıcı açıklamalar

Hafıza üzerine çalışan nörobilimci Prof. Dr. Steve Ramirez, yürütülen deneylerde özellikle travma sonrası stres bozukluğu (TSSB), bağımlılık ve hatta demans gibi nörolojik hastalıkların tedavisinde umut verici sonuçlar elde edildiğini belirtti.
FARELER ÜZERİNDE DENENDİ
Yeni geliştirilen teknikler, şu an için fareler üzerinde deneniyor. Deneylerde, belirli anılarla ilişkili beyin hücreleri ışıkla aktive edilerek takip ediliyor. Bilim insanları bu hücreleri uyararak bazı olumsuz anıları zayıflatmayı, hatta kaybolduğu düşünülen anıları yeniden ortaya çıkarmayı başardı.
Ramirez, verdiği röportajda bu yöntemin "oldukça etkileyici" sonuçlar verdiğini ve önümüzdeki yıllarda tıbbi tedavilerde devrim yaratabileceğini söyledi.
ANILAR SABİT DEĞİL, SÜREKLİ YENİDEN ŞEKİLLENİYOR
Uzmanlara göre hafıza, geçmişin birebir bir kaydı değil. Bir anı her hatırlandığında, beyin o anıyı yeniden inşa ediyor. Bu sırada duygu merkezleri aktive oluyor ve anıya yeni detaylar eklenebiliyor. Yani bir anıyı hatırlamak, onu aynı zamanda değiştirmek anlamına geliyor.
Ramirez, bu durumu şu sözlerle açıkladı:
"Bir anıyı hatırladığımızda geçmişin videosunu izlemiyoruz. Hafıza, kütüphaneden çıkarılan bir kitap gibi yeniden düzenleniyor ve farkında olmadan içine yeni detaylar ekleniyor."
DEMANS TEDAVİSİ İÇİN UMUT
Her ne kadar kötü anıların bastırılması dikkat çekse de bilim insanlarına göre asıl umut, demans ve benzeri nörodejeneratif hastalıklarda yatıyor. Ramirez, kaybolduğu düşünülen anıların geri getirilebilmesinin bu hastalıklar için inanılmaz bir gelişme olabileceğini belirtti.
"Henüz önümüzde uzun bir araştırma süreci var ancak bir gün, tamamen kaybolduğu sanılan anıların yeniden hatırlanabilmesi mümkün olabilir" diyen Ramirez, bu alandaki çalışmaların devam ettiğini vurguladı.