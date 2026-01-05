Beyindeki kötü anılar silinebilir mi? Bilim insanlarından çarpıcı açıklamalar

DEMANS TEDAVİSİ İÇİN UMUT

Her ne kadar kötü anıların bastırılması dikkat çekse de bilim insanlarına göre asıl umut, demans ve benzeri nörodejeneratif hastalıklarda yatıyor. Ramirez, kaybolduğu düşünülen anıların geri getirilebilmesinin bu hastalıklar için inanılmaz bir gelişme olabileceğini belirtti.

"Henüz önümüzde uzun bir araştırma süreci var ancak bir gün, tamamen kaybolduğu sanılan anıların yeniden hatırlanabilmesi mümkün olabilir" diyen Ramirez, bu alandaki çalışmaların devam ettiğini vurguladı.