Giriş Tarihi: 13.01.2026 15:15

Dünyadan değil uzaydan izledik: Kuzey ışıkları böyle görüntülendi

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda görev yapan Japon astronotun uzaydan kaydettiği görüntüler, kuzey ışıklarının büyüleyici güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapan Japon astronot Kimiya Yui, Kuzey Kutbu'na yakın bölgelerde görülen görkemli doğa harikası kuzey ışıklarını görüntüledi.

Yui uzaydan kaydettiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak, "Bunu kaydedebildiğim için mutluyum. Ama her şeyden çok, herkesin görüntüleri izlediğinde ne kadar mutlu olacağını düşünmek beni gülümsetti" ifadelerini kullandı.


Kuzey ışıkları, güneşten gelen yüklü parçacıkların Dünya atmosferiyle etkileşime girmesi sonucu oluşan doğal bir ışık gösterisi olarak biliniyor.

