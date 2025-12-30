Bilim insanlarından çarpıcı deney: Yapay zeka yüzleri gerçeğe ne kadar yakın?

Ancak çalışmada dikkat çeken bir başka bulgu da kısa bir eğitimin fark yaratması oldu. Katılımcılara yalnızca beş dakikalık bir eğitim verilerek, yapay zeka görüntülerinde sık görülen ipuçları anlatıldı.

Bunlar arasında doğal görünmeyen cilt dokuları ya da saçların yüzdeki tuhaf yerleşimi gibi detaylar yer aldı. Bu kısa eğitimin ardından tespit başarısı belirgin şekilde arttı. Süper tanıyıcıların doğru tespit oranı yüzde 64'e, diğer katılımcıların oranı ise yüzde 51'e yükseldi.