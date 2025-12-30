Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 30.12.2025 10:47

Bilim insanlarından çarpıcı deney: Yapay zeka yüzleri gerçeğe ne kadar yakın?

Yapay zeka alanındaki hızlı gelişmelerle birlikte, bilgisayar üretimi görseller giderek daha yaygın hale geliyor. Öyle ki bu yüzlerin birçoğu, gerçek fotoğraflardan ayırt edilmesi neredeyse imkansız görünüyor.

Yeni bir araştırmada bilim insanları, insanların gerçek yüz fotoğrafları ile yapay zeka tarafından oluşturulmuş yüzleri ayırt etme becerisini test etti. Sonuçlar oldukça çarpıcıydı: Katılımcıların büyük bir kısmı, yapay zeka üretimi yüzlerin çoğunu fark edemedi.

Araştırmaya göre "süper tanıyıcı" olarak adlandırılan ve yüzleri tanıma konusunda olağanüstü yeteneklere sahip bireyler bile sahte yüzleri yalnızca yüzde 41 oranında doğru şekilde tespit edebildi. Ortalama katılımcılarda ise bu oran yaklaşık yüzde 30'da kaldı.

Ancak çalışmada dikkat çeken bir başka bulgu da kısa bir eğitimin fark yaratması oldu. Katılımcılara yalnızca beş dakikalık bir eğitim verilerek, yapay zeka görüntülerinde sık görülen ipuçları anlatıldı.

Bunlar arasında doğal görünmeyen cilt dokuları ya da saçların yüzdeki tuhaf yerleşimi gibi detaylar yer aldı. Bu kısa eğitimin ardından tespit başarısı belirgin şekilde arttı. Süper tanıyıcıların doğru tespit oranı yüzde 64'e, diğer katılımcıların oranı ise yüzde 51'e yükseldi.

Araştırma, yapay zeka üretimi yüzleri ayırt etmenin ne kadar zor olduğunu ortaya koyarken, kısa bir farkındalık eğitiminin bile bu konuda ciddi bir fark yaratabileceğini gösteriyor.

