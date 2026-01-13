Böylesi ilk kez görüldü! En hızlı dönen dev asteroit ortaya çıktı

2025 MN45 adı verilen asteroit, yaklaşık sekiz futbol sahası büyüklüğünde ve şimdiye kadar bu boyutta keşfedilmiş en hızlı dönen asteroit olarak kayıtlara geçti.
Asteroit, kendi ekseni etrafında yaklaşık 113 saniyede bir tam tur atıyor. Bu olağanüstü dönüş hızı, onu benzer büyüklükteki tüm asteroitlerden ayırıyor.
Yaklaşık 710 metre genişliğinde olan 2025 MN45, uzay bilimcilerin dikkatini özellikle yapısal özellikleri nedeniyle çekti.
ASTEROİT NEDİR?
Asteroitler, Güneş'in etrafında dolanan büyük kaya parçalarıdır. Gezegenlerden çok daha küçük olmalarına rağmen boyutları büyük farklılıklar gösterebilir. Güneş Sistemi'ndeki en büyük asteroit olan Ceres, yaklaşık 940 kilometre genişliğindedir. Bazı küçük asteroitler ise yalnızca birkaç metre çapında olabilir. Asteroitlerin büyük çoğunluğu, Mars ve Jüpiter arasında bulunan ana asteroit kuşağında yer alır.
2025 MN45'Yİ ÖZEL YAPAN NE?
Rekor kıran bu asteroit, Şili'deki Vera C. Rubin Gözlemevi tarafından keşfedildi. Araştırmacılar 2 binden fazla asteroit tespit etti ancak 2025 MN45, sıra dışı dönüş hızıyla hemen öne çıktı.
ASTEROİTLER NEDEN DÖNER?
Asteroitlerin dönmesinin temel nedeni, uzayda başka cisimlerle çarpışmalarıdır. Bilim insanları, 2025 MN45'nin daha büyük bir asteroitin parçalanması sonucu oluşmuş bir parça olabileceğini düşünüyor. Bu çarpışma sonrası oluşan yapı, hem boyutu hem de dönüş hızıyla uzay biliminde yeni soruların kapısını aralıyor.