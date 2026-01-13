Böylesi ilk kez görüldü! En hızlı dönen dev asteroit ortaya çıktı

ASTEROİT NEDİR?

Asteroitler, Güneş'in etrafında dolanan büyük kaya parçalarıdır. Gezegenlerden çok daha küçük olmalarına rağmen boyutları büyük farklılıklar gösterebilir. Güneş Sistemi'ndeki en büyük asteroit olan Ceres, yaklaşık 940 kilometre genişliğindedir. Bazı küçük asteroitler ise yalnızca birkaç metre çapında olabilir. Asteroitlerin büyük çoğunluğu, Mars ve Jüpiter arasında bulunan ana asteroit kuşağında yer alır.