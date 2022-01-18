Video Teknoloji Bugatti Chiron'dan yeni hız rekoru! Akılamaz sürat kamerada
Bugatti Chiron'dan yeni hız rekoru! Akılamaz sürat kamerada

Bugatti Chiron'dan yeni hız rekoru! Akılamaz sürat kamerada

18.01.2022 | 11:18

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bugatti Chiron’dan yeni hız rekoru! Akılamaz sürat kamerada 02:48
Bugatti Chiron'dan yeni hız rekoru! Akılamaz sürat kamerada 18.01.2022 | 11:18
Türkiye’nin ilk cep uydusundan ilk sinyal alındı | Video 08:56
Türkiye'nin ilk cep uydusundan ilk sinyal alındı | Video 14.01.2022 | 11:37
İnsansı robot Ameca, CES 2022’de görücüye çıktı | Video 01:22
İnsansı robot Ameca, CES 2022'de görücüye çıktı | Video 10.01.2022 | 08:30
TOGG’un 3 yıllık muhteşem yükselişi | Video 01:43
TOGG'un 3 yıllık muhteşem yükselişi | Video 09.01.2022 | 11:39
NASA’nın James Webb Uzay Teleskobu ayna açılışını tamamladı 06:23
NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu ayna açılışını tamamladı 09.01.2022 | 08:37
Yerli otomobil TOGG Las Vegas’ta görücüye çıktı | Video 09:55
Yerli otomobil TOGG Las Vegas'ta görücüye çıktı | Video 06.01.2022 | 16:06
Mehmet Gürcan Karakaş TOGG’un stratejisinin arkasındaki takımın hikayesini ABD’de SABAH TV’ye anlattı 08:40
Mehmet Gürcan Karakaş TOGG'un stratejisinin arkasındaki takımın hikayesini ABD'de SABAH TV'ye anlattı 06.01.2022 | 13:31
Togg’un Gemlik’teki üretim tesisinde çalışmalar hızla sürüyor | Video 01:35
Togg'un Gemlik'teki üretim tesisinde çalışmalar hızla sürüyor | Video 27.12.2021 | 13:45
Ben Robot filmi gerçek mi oluyor? İşte dünyanın en gelişmiş insansı robotu | Video 00:20
"Ben Robot" filmi gerçek mi oluyor? İşte dünyanın en gelişmiş insansı robotu | Video 25.12.2021 | 12:33
NASA, en güçlü teleskopu uzaya fırlatmayı bekliyor | Video 00:55
NASA, en güçlü teleskopu uzaya fırlatmayı bekliyor | Video 24.12.2021 | 15:14
Japonya, İngiliz uydusunu uzaya fırlattı | Video 01:59
Japonya, İngiliz uydusunu uzaya fırlattı | Video 23.12.2021 | 10:01
Bakan Varank stabilize silahlı kule sistemini test etti | Video 03:47
Bakan Varank stabilize silahlı kule sistemini test etti | Video 19.12.2021 | 13:23
Son dakika! TÜRKSAT 5B uydusu uzaya fırlatıldı | Video 01:14
Son dakika! TÜRKSAT 5B uydusu uzaya fırlatıldı | Video 19.12.2021 | 08:47
ZAHA’nın mayın ve balistik testleri tamamlandı | Video 00:53
ZAHA'nın mayın ve balistik testleri tamamlandı | Video 15.12.2021 | 13:01
Japon milyarder Maezawa’nın uzay yolculuğu başladı | Video 02:46
Japon milyarder Maezawa'nın uzay yolculuğu başladı | Video 08.12.2021 | 13:06
Dijital Mecralar Komisyonu, Google temsilcilerini kabul etti | Video 01:52
Dijital Mecralar Komisyonu, Google temsilcilerini kabul etti | Video 02.12.2021 | 14:16
Japon otomotiv devi Nissan gözünü Ay’a dikti | Video 00:52
Japon otomotiv devi Nissan gözünü Ay'a dikti | Video 02.12.2021 | 11:36
Google temsilcileri TBMM’ye bilgi veriyor | Video 02:26
Google temsilcileri TBMM'ye bilgi veriyor | Video 02.12.2021 | 11:30
Metaverse nedir? İnternetin geleceği ’’Metaverse’’ mü olacak? Hayatımızdaki neleri değiştirecek? 26:20
Metaverse nedir? İnternetin geleceği ''Metaverse'' mü olacak? Hayatımızdaki neleri değiştirecek? 28.11.2021 | 16:10
Bayraktar TB2’den yeni rekor | Video 01:59
Bayraktar TB2'den yeni rekor | Video 26.11.2021 | 15:46

Bugatti Chiron Almanya'da otobanda inanılmaz bir rekora imza attı ve 417 Km’lik sürate ulaştı... Bugatti Chiron, 16 silindirli 8 litrelik dört turbolu motoruyla 1500 beygir gücü üretiyor. Bugatti Chiron 0’dan 100 km’ye 2.3 saniyede çıkabiliyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA