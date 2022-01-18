Bugatti Chiron'dan yeni hız rekoru! Akılamaz sürat kamerada

Bugatti Chiron Almanya'da otobanda inanılmaz bir rekora imza attı ve 417 Km’lik sürate ulaştı... Bugatti Chiron, 16 silindirli 8 litrelik dört turbolu motoruyla 1500 beygir gücü üretiyor. Bugatti Chiron 0’dan 100 km’ye 2.3 saniyede çıkabiliyor.