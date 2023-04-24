Gerçek olamayacak kadar iyi! Gelmiş geçmiş en gerçekçi oyuna hazır mıyız?

Oyun videosu o kadar gerçekçiydi ki, görüntüler gerçek bir vücut kamerası ile çekilmiş ve üzerinde ufak oynamalar yapılmış gibi duruyordu. Duvarlar, gökyüzü dokusu, insanların hareketleri hatta şarjör değiştirme bile gerçek hayattan bir kesit gibi görünüyordu.