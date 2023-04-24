Gerçek olamayacak kadar iyi! Gelmiş geçmiş en gerçekçi oyuna hazır mıyız?
Oyun videosu o kadar gerçekçiydi ki, görüntüler gerçek bir vücut kamerası ile çekilmiş ve üzerinde ufak oynamalar yapılmış gibi duruyordu. Duvarlar, gökyüzü dokusu, insanların hareketleri hatta şarjör değiştirme bile gerçek hayattan bir kesit gibi görünüyordu.
Oyunun sahte bir geliştirme sürecinde olduğu, görüntülerin bodycam ile çekilip düzenlendiği yönündeki iddialar artınca, geliştirici Alexandre Spindler çareyi Twitter'da Unreal Engine içinden bir oynanış videosu paylaşmakta buldu.
Bu görüntüler dahi oyunun sahte olduğu yönündeki iddiaları susturamadı hatta bir Twitter kullanıcısı "Oyun gerçekse, kedimi oyun içinde bir noktaya yerleştirin de görelim" diyerek kedisinin PNG fotoğrafını yapımcılarla paylaştı.
Oyun hakkındaki spekülasyonlar bitmiyor ama geliştirici ekip de bir o kadar özgüvenle oyunun gerçek olduğu yönünde açıklamalar ve videolar yayınlamaya devam ediyor.
Bir Fransız bağımsız oyun geliştirme stüdyosu DRAMA tarafından yaratılan bir WiP tek oyunculu birinci şahıs nişancı oyunu olan Unrecord için yakın zamanda yayınlanan demoyu takiben, projenin arkasındaki ekip, oyuncuların sorularına ve endişelerine yanıt veren kısa bir Sıkça Sorulan Sorular bölümü de yayınladı.