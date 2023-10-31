"Türkiye Deprem Tehlike Haritası"nı güncelleyecek projede imzalar atıldı

TÜBİTAK öncülüğünde diri fay ve fay segmentleri üzerinde çalışmalar yürütülecek, "Türkiye Deprem Tehlike Haritası" güncellenecek.

"Türkiye Diri Faylarının Paleosismolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Araştırma Platformu" imza töreni, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürü Vedat Yanık ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı Yücel Yılmaz'ın katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gerçekleştirildi.

TÜBİTAK'ın paydaş kuruluşlarla ortaklaşa yürüttüğü deprem araştırmalarının açıklandığı törende, üniversite rektörleri ve araştırmacılar da yer aldı.

Platform, Türkiye diri faylarının paleosismolojik özelliklerini inceleyerek, bulundukları bölgeler için yerleşim alanlarını etkileyebilecek nitelikte deprem senaryolarını ortaya koymak amacıyla oluşturuldu.

Önceliği belirlenmiş diri faylarla fay segmentleri üzerinde paleosismoloji temelli çalışmaların yürütüleceği ve diri fayların geometrilerinin ortaya konulacağı platformla, tekrarlanma periyotlarının belirlenmesi, son yüzey kırılmasının tarihlendirilmesi, kayma hızı verisinin elde edilmesi, her bir depremdeki ortalama kayma miktarının ve çok segmentli kırılma senaryolarına bağlı olarak oluşabilecek tahmini en büyük deprem büyüklüğünün belirlenmesi hedefleniyor.

Proje sonucunda elde edilecek çıktılarla nüfus yoğunluğuna sahip bölgelerde, olası yıkıcı depremlere karşı yerleşim alanlarının uğrayacağı deprem zararları en aza indirilecek.

Kurumların veri tabanlarının geliştirilmesine katkı sağlayacak çalışma, AFAD tarafından oluşturulan "Türkiye Deprem Tehlike Haritası"nın güncellenmesinde kullanılabilecek önemli bir veri kaynağı olacak.

Elde edilen bilimsel ve teknik veriler Türkiye'de yatırım projelerinin ve yerleşim alanlarının planlanmasında organize sanayi bölgelerinin yer seçiminde, ulaşım ve enerji nakil hatları gibi altyapı projelerinde ilgili kurumlara önemli bir rehber olacak.

Platform kapsamında TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezinin (TÜBİTAK MAM) proje yöneticiliğinde, 14 üniversite ve MTA yürütücülüğünde, 19 üniversite ve 3 kamu kurumundan 100'den fazla bilim insanı ve araştırmacı katılımıyla, toplam 19 iş paketiyle 2 yıl boyunca çalışmalar gerçekleştirilecek. 150 kişilik araştırmacı ve bursiyer ekip tarafından yürütülecek proje kapsamında çok sayıda lisansüstü öğrenci yetiştirilecek.

TÜBİTAK ve AFAD işbirliğini artırdı

Programda, afet ve acil durum yönetimi alanında bilimsel araştırma, geliştirme ve yenilik projelerinin niteliğini artırmak, nitelikli insan kaynağı, proje gelişimine katkıda bulunmak ve afet yönetimi alanında taraflar arasında işbirliğini güçlendirmek için TÜBİTAK ve AFAD arasında "Bilimsel Araştırma Geliştirme Yenilik ve İnsan Kaynağı Alanında İş Birliği Protokolü" de imzalandı.

İzmir depremine yönelik 3 yıllık çıktılar paylaşıldı

Öte yandan, İzmir depremi sonrasında TÜBİTAK iç destekli projesi olarak başlayan "Kuşadası Körfezi İçindeki Fayların Depremselliğinin ve Aktif Tektonik Özelliklerinin Yüksek Çözünürlüklü Deniz Tabanı Ölçümleri ile Belirlenmesi Projesi" de tamamlandı.

Ege Denizi'nde ulusal, uluslararası sularda ulusal destekle ilk milli deniz araştırma projesi olma niteliği taşıyan proje, TÜBİTAK MAM koordinasyonunda, İstanbul Teknik Üniversitesinin yürütücülüğünde ve Dokuz Eylül, İstanbul, Ortadoğu Teknik, Boğaziçi üniversitelerinin ortaklığında gerçekleştirildi.

Araştırma çıktıları ve elde edilen veriler, Kuşadası Körfezi'ni kontrol eden geniş fay sistemi içindeki diğer fayların da gelecekte depremler üretme potansiyeli olduğunu gösteriyor.