Video Dünya SON DAKİKA: Twitter'ın yeni butonu ne işe yarıyor? İşte sosyal medya devi Twitter'ın yeni özelliği...

SON DAKİKA: Twitter'ın yeni butonu ne işe yarıyor? İşte sosyal medya devi Twitter'ın yeni özelliği...

SON DAKİKA: Twitter'ın yeni butonu ne işe yarıyor? İşte sosyal medya devi Twitter'ın yeni özelliği...
20.08.2021 | 12:00

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

SON DAKİKA: Twitter’ın yeni butonu ne işe yarıyor? İşte sosyal medya devi Twitter’ın yeni özelliği... 01:25
SON DAKİKA: Twitter'ın yeni butonu ne işe yarıyor? İşte sosyal medya devi Twitter'ın yeni özelliği... 20.08.2021 | 12:00
Esad rejimi İdlib kırsalını vurdu: 4 çocuk hayatını kaybetti | Video 00:25
Esad rejimi İdlib kırsalını vurdu: 4 çocuk hayatını kaybetti | Video 20.08.2021 | 11:35
İsrail, Lübnan üzerinden Suriye’ye hava saldırısı düzenledi | Video 00:27
İsrail, Lübnan üzerinden Suriye'ye hava saldırısı düzenledi | Video 20.08.2021 | 10:10
ABD’nin Afganistan’daki 20 yıllık savaşının bilançosu: 172 bin can kaybı, 2 trilyon dolar maliyet | Video 03:56
ABD’nin Afganistan’daki 20 yıllık savaşının bilançosu: 172 bin can kaybı, 2 trilyon dolar maliyet | Video 19.08.2021 | 15:59
Pakistan’da Kerbela anma töreninde patlama: 3 ölü, 59 yaralı | Video 03:12
Pakistan’da Kerbela anma töreninde patlama: 3 ölü, 59 yaralı | Video 19.08.2021 | 14:40
Esad rejimi İdlib’i hedef aldı: 4 ölü, 3 yaralı | Video 00:18
Esad rejimi İdlib’i hedef aldı: 4 ölü, 3 yaralı | Video 19.08.2021 | 11:36
Aşı pasaportu olmayanlar markete alınmadı, Fransa’da ortalık karıştı | Video 01:13
Aşı pasaportu olmayanlar markete alınmadı, Fransa'da ortalık karıştı | Video 19.08.2021 | 09:56
Kabil Havalimanı’nda bekleyen Afganlara Taliban’dan şiddet | Video 00:44
Kabil Havalimanı'nda bekleyen Afganlara Taliban'dan şiddet | Video 19.08.2021 | 09:44
Kabil Havalimanı’nda bekleyiş sürüyor | Video 00:25
Kabil Havalimanı'nda bekleyiş sürüyor | Video 19.08.2021 | 09:36
İngiltere Başbakanı Johnson: Afganistan’dan şu ana kadar 2 bin 52 Afgan’ı tahliye ettik | Video 08:40
İngiltere Başbakanı Johnson: "Afganistan'dan şu ana kadar 2 bin 52 Afgan'ı tahliye ettik" | Video 18.08.2021 | 15:07
Kabil Havalimanı’nda izdiham: 17 yaralı | Video 00:25
Kabil Havalimanı’nda izdiham: 17 yaralı | Video 18.08.2021 | 15:07
Afganistan’da Taliban’a bayrak protestosu: 2 ölü, 12 yaralı | Video 01:29
Afganistan'da Taliban'a "bayrak" protestosu: 2 ölü, 12 yaralı | Video 18.08.2021 | 13:32
Fransa’da orman yangınları: 1 ölü | Video 00:37
Fransa'da orman yangınları: 1 ölü | Video 18.08.2021 | 13:09
Afgan kadın, ABD askerlerine Yardım edin, Taliban geliyor diye yalvardı | Video 00:12
Afgan kadın, ABD askerlerine "Yardım edin, Taliban geliyor" diye yalvardı | Video 18.08.2021 | 11:14
Süpermarkette görülen 3 metrelik piton yılanı, herkesi korkuttu | Video 00:17
Süpermarkette görülen 3 metrelik piton yılanı, herkesi korkuttu | Video 18.08.2021 | 11:08
Haiti’deki depremde can kaybı bin 941’e yükseldi | Video 01:00
Haiti’deki depremde can kaybı bin 941’e yükseldi | Video 18.08.2021 | 09:59
NATO’nun Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’e soru soran Afgan kadın gazeteci gözyaşlarına boğuldu 01:51
NATO'nun Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e soru soran Afgan kadın gazeteci gözyaşlarına boğuldu 17.08.2021 | 16:26
Afgan muhabir Pentagon’da böyle gözyaşlarına boğuldu 00:56
Afgan muhabir Pentagon'da böyle gözyaşlarına boğuldu 17.08.2021 | 16:06
Afganistan’dan uçağın kanadında kaçmaya çalışan Afgan’ın cansız bedeni kamerada 05:32
Afganistan’dan uçağın kanadında kaçmaya çalışan Afgan’ın cansız bedeni kamerada 17.08.2021 | 13:50
SON DAKİKA: Afganistan’da uçaktan düşenlerin yeni şok görüntüleri ortaya çıktı! Afganistan Kabil’deki ölüm dehşeti kamerada.. 01:03
SON DAKİKA: Afganistan'da uçaktan düşenlerin yeni şok görüntüleri ortaya çıktı! Afganistan Kabil'deki ölüm dehşeti kamerada.. 17.08.2021 | 12:36

Son dakika haberleri... Twitter yeni butonunu duyurdu! Sosyal medya devi Twitter yeni butonu ile yanıltıcı içeriklerin engellenebileceği açıkladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA