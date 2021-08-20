SON DAKİKA: Twitter'ın yeni butonu ne işe yarıyor? İşte sosyal medya devi Twitter'ın yeni özelliği...
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Son dakika haberleri... Twitter yeni butonunu duyurdu! Sosyal medya devi Twitter yeni butonu ile yanıltıcı içeriklerin engellenebileceği açıkladı.