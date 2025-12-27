Bilim dünyasında şok keşif: Bulutlar sandığımızdan farklıymış...

Yeni lidar sistemi, bulut yapılarını yaklaşık 1 santimetrelik çözünürlükle görüntüleyebiliyor; bu da mevcut yöntemlere göre 100 ila 1.000 kat daha ayrıntılı ölçüm anlamına geliyor. Proceedings of the National Academy of Sciences'ta yayımlanan çalışmada, araştırmacılar bu sistemi kontrollü koşullarda bulut üretilebilen bir bulut odasıyla birlikte kullandı.

Araştırma, bulut tepeleri ile bulut iç kısımlarındaki su damlacıklarının yapısının belirgin biçimde farklı olduğunu ilk kez deneysel olarak ortaya koydu. Bulut tepelerinde damlacıkların dağılımı oldukça düzensizken, bulutun iç bölgelerinde dağılım daha homojen. Bunun nedeninin, üstten kuru havanın buluta karışması (entrainment) ve damlacıkların ağırlıklarına göre aşağı doğru çökmesi (sedimentasyon) olduğu düşünülüyor.

Bu bulgular, bulutların güneş ışığını yansıtma biçimi ve yağış oluşumu gibi süreçlerin daha doğru modellenmesi açısından büyük önem taşıyor. Araştırmacılar, bu yeni lidar teknolojisinin gelecekte gerçek atmosfer koşullarındaki bulutları da doğrudan incelemede kullanılabileceğini umuyor.