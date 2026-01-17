Hücrenin doğal yapısını koruyan yeni mikroskopi tekniği

Alberto Diaspro liderliğindeki ekip, polarizasyon mikroskobu ile karanlık alan (dark-field) mikroskobunu birleştiren hibrit bir yöntem tasarladı. Geleneksel yöntemlerde hücre detaylarını görebilmek için kullanılan kimyasallar numunenin bütünlüğünü bozabilirken, bu yeni teknik ışığın özelliklerini kullanarak yüksek kontrastlı ve "otantik" görüntüler elde edilmesini sağlıyor.

Araştırmanın bir sonraki ve en iddialı adımı ise bu teknolojiyi yapay zeka ile güçlendirmek. Ekip, elde edilen görüntüleri analiz edebilecek bir yapay zeka modeli geliştirerek, boyama işlemine gerek kalmadan moleküler düzeyde spesifik bilgiye ulaşmayı amaçlıyor. Bu sayede, hastalıkların temelindeki değişimlerin (özellikle kromatin yapısının) tamamen invaziv olmayan (zarar vermeyen) yöntemlerle incelenmesi mümkün olacak.