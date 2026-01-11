Trend Galeri Trend Spor Keny Arroyo’dan Beşiktaş itirafı! ‘Bazı sorunlar yaşadım’

Keny Arroyo’dan Beşiktaş itirafı! ‘Bazı sorunlar yaşadım’

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Keny Arroyo, siyah-beyazlı takımda forma giydiği döneme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 11.01.2026 23:33 Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 23:34
Cruzeiro forması giyen Keny Arroyo, Beşiktaş'ta forma giydiği dönemle ilgili konuştu. Keny Arroyo, siyah-beyazlı takıma dair olay ifadeler kullandı.

Diario Expreso'ya konuşan Keny Arroyo, Beşiktaş'a transfer olduğu için pişmanlık yaşamadığını dile getirdi.

Genç oyuncu açıklamasında, "Beşiktaş'a gittiğim için pişman değilim, ama bir şekilde yanlış bir adım olduğunu düşünüyorum. Bir futbolcunun işi sahada performans göstermektir ve bana fırsat verilmedi" sözlerini dile getirdi.

"BAZI SORUNLAR YAŞADIM"

Ole Gunnar Solskjaer ile aralarındaki ilişkiye dair soruya Keny Arroyo, "Ayrıca teknik direktörle bazı sorunlar yaşadım; kendisi benim disiplinsiz olduğumu söyledi ama bu doğru değildi" cevabını verdi.

Keny Arroyo son olarak şu sözleri dile getirdi: "Yinede olumlu yanlarını aldım. Avrupa sertliğini tanıdım, goller attım ve aileme daha iyi bir hayat sunabildim."

Keny Arroyo, Beşiktaş'ta forma giydiği dönemde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle taraftarın tepkisini çekmişti.

BEŞİKTAŞ'TA 14 MAÇA ÇIKTI

Ekvadorlu kanat oyuncusu, Beşiktaş'ta forma giydiği dönemde toplam 14 maça çıktı. Keny Arroyo bu müsabakalarda 2 gol sevinci yaşadı.

19 yaşındaki kanat oyuncusu, sezon başında Beşiktaş'tan Cruzeiro'ya 8 milyon euroluk bedelle transfer oldu.

Keny Arroyo'nun Cruzeiro ile olan sözleşmesi 31 Aralık 2029'da sona erecek. Ekvadorlu futbolcunun güncel piyasa değeri 9 milyon euro.