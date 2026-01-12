Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri NBA: Adem Bonalı Philadelphia 76ers, Toronto Raptors'a mağlup!
Giriş Tarihi: 12.01.2026 10:18

NBA: Adem Bonalı Philadelphia 76ers, Toronto Raptors'a mağlup!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli basketbolcu Adem Bona'nın forma giydiği Philadelphia 76ers, deplasmanda Toronto Raptors'a 116-115 mağlup oldu.

AA
NBA: Adem Bonalı Philadelphia 76ers, Toronto Raptors’a mağlup!
  • ABONE OL

Philadelphia 76ers, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Toronto Raptors'a konuk oldu. 76ers, uzatmaya giden mücadeleden 116-115'lik skorla mağlup ayrıldı.

76ers'ta forma giyen milli oyuncu Adem Bona, 9 sayı, 5 ribaunt, 2 blok ile oynadı. 76ers'ta Tyrese Maxey, 38 sayı ile maçın en skorer oyuncusu oldu.

Raptors'ta maçı 31 sayı, 7 ribaunt ve 8 asistle tamamlayan Scottie Barnes, uzatma süresinin bitimine 0.8 saniye kala attığı serbest atışla takımını galibiyete taşıdı ve karşılaşmanın skorunu belirledi.

THUNDER SERİYE BAĞLADI

NBA'de üst üste 110. kez 20 sayı barajını geçen Shai Gilgeous-Alexander'ın 29 sayı kaydettiği maçta Oklahoma City Thunder, konuk ettiği Miami Heat'i 124-112 yenerek üst üste 3. galibiyetini aldı.

Üst üste üç maç kaybeden Heat'in en skorer ismi, 23 sayı atan Andrew Wiggins oldu.

ARKADAŞINA GÖNDER
NBA: Adem Bonalı Philadelphia 76ers, Toronto Raptors'a mağlup!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz