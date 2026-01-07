Fenerbahçe futbolu özlemiş... İştahlı başladı... Hele de ilk yarıda. Sürekli gol aradı, direkten dönen toplar, kaçan fırsatlar. Tatil çok iyi gelmiş. Tedesco hazırlıklara geç başladı diye eleştiri alıyordu ama demek ki bir bildiği varmış... Rotasyonlu kadroya rağmen (11 eksik vardı) disiplinliydi, hücumda çeşitlilik vardı. Musaba sağ kanadı uçurdu (iki asist), Kerem gol attı, Duran ikinciyi ekledi... Savunmada da sağlam durdu... Samsunspor'un tehlikeli kontralarını kesti, Ederson kritik kurtarışlar yaptı. Özellikle Musaba'ya değinmek istiyorum.. Sadece iki idman yapmasına rağmen eski takımı Samsunspor'a karşı ilk 11'de başladı ve Kerem Aktürkoğlu'nun golünde mükemmel bir asist yaptı... İkinci golde de... Hızlı, dribblingi güçlü, kolay adam eksiltiyor. Karar verme süresi kısa... Fenerbahçe'nin kanatlarına ilaç gibi gelecek. Fark yarattı ilk maçında. Özellikle kontralarda ve hızlı hücumlarda!. Eski takıma karşı böyle başlaması da ayrı motive etmiş belli ki. Fenerbahçe hesaplı ve iyi bir transfer yaptı.. Hep 20-30 milyon Euro'luk adamlar alınacak diye bir şey yok zaten. Tedesco hücumda baskıyı ve tempoyu artıracak, rakibi baskı altına alacak, adam geçecek oyuncular istiyordu... Zaten bu nedenle Musaba'yı aldırdı. Tam isabet olmuş. Şimdi bizi nefis bir final bekliyor.. Bu sezon ilk kez dörtlü formatta oynanan Süper Kupa'da derbi finali izlemek müthiş olacak... Yıllardır özlediğimiz türden bir kapışma bu! Milyonlarca izleyiciye ulaşacak Turkuvaz Medya sayesinde... Şölene hazır olun!