Spor dünyasını milyonlarca insan takip ediyor. Onların tepkileri ve tribünlerdeki Gazze destekleri, kamuoyunda farkındalığı artırdı ve mesajı küresel çapta yaydı. Türkiye'de rakip kulüplerin (Özellikle 4 Büyükler) ortak katılımı ve çağrıları, siyasi veya sosyal bölünmeleri aşan bir dayanışma örneği oluşturuyor. Bu, mazlumun yanında duruşu güçlendiriyor ve gençlere de rol model oluyor.







Mesela uluslararası arenada da benzer etki görülüyor. Mohamed Salah, Karim Benzema, Lewis Hamilton gibi yıldızların Gazze'ye destek mesajları veya bağışları, dünya medyasında yankı uyandırdı ve baskı yarattı. Örneğin, Celtic taraftarlarının Filistin bayrakları veya Ons Jabeur'un ödül parasını bağışlaması gibi eylemler, sporun insan hakları mücadelesindeki rolünü göstermiştir. Spor camiasının sesi, zulme karşı sessiz kalmamayı teşvik ediyor ve uluslararası kamuoyunu harekete geçiriyor. Türkiye'deki gibi kitlesel etkinliklerde spor dünyasının varlığı, katılımı artırıyor (Dün yürüyüşe 520 bin kişi katıldı) ve mesajı daha güçlü kıldı. Kısacası, spor dünyası sadece saha içinde değil, saha dışında da her koşulda ve şartta vicdanın sesi olabiliyor. Galata'ya giderek soykırıma karşı dik duran, öldürülen binlerce çocuğun acısını kalplerinde yaşayarak dünyaya verilen mesaj çok kıymetlidir..







SADETTİN SARAN ŞAMPİYON OLURSA ADAY! OLAMAZSA ADAY DEĞİL!

Fenerbahçe sezon sonunda (muhtemelen Mayıs-Haziran ayında, yani lig bitiminden sonra) olağanüstü seçimli genel kurula gidecek. Başkan Sadettin Saran, yılın son günü yaptığı açıklamada bunu resmen duyurdu... Sezon sonuna kadar görevine devam edecek, ardından kulübü kongreye götürecek. Bu kararı Saran kendi ifadesiyle, son dönemdeki kişisel hukuki süreçlerin kulübü etkilememesi ve şampiyonluk hedefinin zarar görmemesi için aldı. Peki Saran olağanüstü kongrede aday olacak mı?

1- Üyelerden ve camiadan güçlü destek gelirse yeniden aday olup güven tazeleyebilir.

2- Destek yetersiz kalırsa görevi devretme ihtimali masada.

3- Bazı kulislerde %70 aday olmayacağı yorumları var ama kesin değil.

4- Takım şampiyon olursa %100 aday olur.

5- F.Bahçe şampiyon olamazsa aday olmaz.







RAFA SİLVA MI YOKSA BEŞİKTAŞ MI KAZANIR!

Beşiktaş haftalardır Rafa Silva problemini çözemedi. Yönetim, kulübün parasal haklarını korumak için "dik duruş" sergiliyor ve bedelsiz/ düşük bedelli ayrılığa izin vermiyor. Bu strateji doğru olsa da kriz uzadıkça takım motivasyonunu ve huzurunu olumsuz etkiliyor. Adam da yüzsüz, Dünya umurunda değil. "Kapı gibi sözleşmem var, oynamam olur biter" diyor. Ara transferde bir netlik bekleniyor. Ya orta yol (düşük fesih veya takas) bulunacak ya da kadro dışı ve FIFA süreci başlayacak. Ayrılık kaçınılmaz. Ama Beşiktaş 15 milyon Euro para kazanabilir mi bu işten! Hiç sanmam. Zaten bayağı düşük bir rakama (3-4 milyon Euro) sözleşme karşılıklı feshedilecek.







AKLIMA SERGEN HOCA GELDİ!

F.Bahçe'nin efsanesi Aykut Kocaman, Sports Digitale'e güzel bir röportaj vermiş.. Bir cümlesi dikkatimi çekti.. Kocaman diyor ki, "4 senedir gelirim yok. Ama yorumculuk yapmadım. Antrenörlükten yorumculuğa, yorumculuktan antrenörlüğe geçenleri anlayamıyorum. Konuştuğun gibi yap ya da dikkatli konuş. Yapamadıklarını yapılabilirmiş gibi anlatma." Aklıma Sergen Yalçın geldi.. Yorumcuyken şöyle demişti: "Beşiktaş'ın sahada 10 kişi nasıl oynanması gerektiğini öğrenmesi lazım." Sonra 10 kişi kaldığı maçlarda bu sözler olay olmuştu.. Özetle Aykut hoca doğru demiş: Ya yorumcu ol ya da teknik adam!