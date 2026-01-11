Trend Galeri Trend Spor Fenerbahçe’nin yıldızına Avrupa’dan 4 talip birden!

Fenerbahçe’nin yıldızına Avrupa’dan 4 talip birden!

Turkcell Süper Kupa'da şampiyon olan Fenerbahçe'de transfer çalışmalarının devam ettiği dönemde çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin yıldızına 4 talibin çıktığı belirtildi.

Giriş Tarihi: 11.01.2026 21:41 Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 21:42
Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe'de kurmaylar, ara transfer döneminde takıma yapılacak takviyeler konusunda çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-lacivertlilerde transfer çalışmaları devam ederken çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

3 İMZA PEŞ PEŞE

Fenerbahçe ara transfer dönemine hızlı bir başlangıç yaparak başladı. Sarı-lacivertliler; Matteo Guendouzi, Anthony Musaba ve Mert Günok'u renklerine bağladı.

İSMAİL YÜKSEK'E İLGİ

Fenerbahçe'de tecrübeli futbolcu İsmail Yüksek'e Avrupa'dan çok sayıda takımın ilgi gösterdiği belirtildi.

Sarı-lacivertlilerde kurmayların, milli futbolcunun ara transfer döneminde ayrılığına izin vermediği aktarıldı.

Puissance Marseille'in haberine göre; Olimpik Marsilya ile Olimpik Lyon'un İsmail Yüksek'i kadrosuna katmak istediği kaydedildi.

HEDEF SEZON SONU

Fenerbahçe'nin İsmail Yüksek'i satmama kararı almasının ardından kulüplerin girişimlerini sezon sonuna bırakmak zorunda kaldığı aktarıldı.

İsmail Yüksek ile ilgilenen kulüpler arasında Stuttgart ile Brighton'ın da bulunduğu vurgulandı.

24 MAÇTA FORMA GİYDİ

İsmail Yüksek, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 24 müsabakada şans buldu. 26 yaşındaki orta saha, bu mücadelelerde 1 gol ile 1 asist üretti.

İsmail Yüksek'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek. 26 yaşındaki orta sahanın güncel piyasa değeri 13 milyon euro.

Gölcükspor'da profesyonel olan İsmail Yüksek daha sonra Fenerbahçe'ye imza attı. İsmail Yüksek ardından Balıkesirspor, Adana Demirspor ve Bursaspor'da kiralık olarak forma giydi.

İsmail Yüksek, A Milli Futbol Takımı'nda 29 maça çıktı. 26 yaşındaki orta saha, bu mücadelelerde 1 kez rakip fileleri havalandırdı.