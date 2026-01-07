Fenerbahçe, 45-60 arası hariç sahanın tek hakimiydi. Erken skor avantajı yakalandı. Devre sonuna kadar ikinci gol için rakibi oldukça zorladılar. Bu arada takım savunması da hiç arıza göstermedi. İkinci devre başından itibaren Samsunspor biraz hareketliydi. F.Bahçe de bu 15 dakikalık bölümde topu rakibe bırakıp bekleme yaptı. Sonra tekrar hücum girişimleri başladı. İkinci golü de bulup 90 dakikanın sonunu rahatça getirerek G.Saray'ın rakibi oldular. Gelelim genel gözlemlerime; Musaba takıma yeni gelmesine, arkadaşlarını tanımamasına rağmen etkili bir performans sergiledi. Bunun yanında iki golün de asistini yaptı. Kısacası başarılı oldu, taraftarı heyecanlandırdı. Buradan çıkan çok önemli bir sonuç var. Demek ki F.Bahçe'nin dün geceye kadar ileri ucunda ciddi problemler var. Samsun maçına da baktığımızda Duran güzel bir gol atmasına rağmen sahada çok az görünüyor. Günümüz futbolunda bir santrforun çok daha oyunun içinde olması gerekir. Kerem'deki problem net ortada. Hırslı, iyi şeyler yapmak için çabalıyor ama bir türlü çalımlarla rakip eksiltemiyor. Bana göre problemi fiziksel. Asensio kaliteli oyuncu ama o da kopuk kopuk oynuyor. İşte bu yüzden iki ön liberoyla defansa her zaman fazla yük biniyor. Ofansif girişimlerde de devamlılık sağlanamıyor. Samsunspor'a da gelince eğer kadrosu dar bir takımın direkt 5 oyuncusu yoksa yapabilecekleri tek şey sadece mücadele edebilmekti. Onu da yaptılar. Daha fazlasını da yapamazlardı.