GÜRCAN BİLGİÇ

Takımların yedek oturtacak oyuncu bulamadıkları bir dönemde, Süper Kupa'nın ringine çıktıklarını izledik. Peşinden hataları, sürprizleri getirmesi muhtemel maçlar içinde, Fenerbahçe ile Galatasaray finalde kavuştular.

Aradan geçen iki yıldan, Urfa'da yarım kalan randevunun peşinden, esaslı bir hesaplaşma için geri sayıma geçtik.

Maçın kendi heyecanı, tartısı olsa da gözler yeni transfer Musaba'nın üstündeydi. 69'da tabela kalktığında iki asist ile soyunma odası yürüyüşüne geçti genç oyuncu. Eğer karşı tarafta devam etseydi, bu maç böyle mi devam ederdi, Fenerbahçe lehine açık ara olan hücum dengeleri Samsunspor'dan yana döner miydi? Böylesine etkili ve fark yaratan bir transfer yaptılar. Musaba da ilk gösterisinde hırsını, isteğini ortaya koydu, kendini sakınmadı ve İstanbul'a dönerken Fenerbahçe taraftarlarına "işte bu" dedirtti.

Jhon Duran ve Asensio'nun hücumu çok etkili yönettiklerini söylememiz lazım. Duran "harıl harıl" santrfor aranan dönemde paniğe gerek olmadığını gösteren performanstaydı. Daha arkadan gelecek Talisca, Semedo, Nene ve En-Nesyri var. Dün cezalı Fred ile sakatlığı yeni atlatan Alvarez de yoklardı. Fenerbahçe'nin potansiyelinin ve limitinin tahmin edilemeyeceği bir periyot var önümüzde. Tedesco, Levent'te ısrar ederek, oyuncuyu ilk 11 seçeneği yaptı. Oosterwolde tam bir süpürücü gibi oynadı. Direkten dönen iki topun olduğu ilk yarıda attığı gole rağmen Kerem'in net fırsatlarda elinin-ayağının titremesi de ilginç. Cumartesi günü, hepimizi yıldızlar geçidi bekleyecek.