Trend Galeri Trend Spor Dünyanın en çok kupa kazanan 30 takımı belli oldu! Süper Lig'den tek takım yer aldı...

Dünyanın en çok kupa kazanan 30 takımı belli oldu! Süper Lig'den tek takım yer aldı...

Futbolda birçok kulüp kendi liginde ve uluslararası turnuvalarda kupalar kazanarak taraftarını mutlu etmeyi başardı. Transfermarkt, dünyanın en çok kupa kazanan takımlarını listeledi. 30 futbol kulübünden oluşan listede Türkiye'den sadece 1 takım yer aldı...

Giriş Tarihi: 12.01.2026 14:02 Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 14:06