Dünyanın en çok kupa kazanan 30 takımı belli oldu! Süper Lig'den tek takım yer aldı...

Futbolda birçok kulüp kendi liginde ve uluslararası turnuvalarda kupalar kazanarak taraftarını mutlu etmeyi başardı. Transfermarkt, dünyanın en çok kupa kazanan takımlarını listeledi. 30 futbol kulübünden oluşan listede Türkiye'den sadece 1 takım yer aldı...

Giriş Tarihi: 12.01.2026 14:02 Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 14:06
Dünyanın en çok kupa kazanan futbol kulüpleri sıralandı. Transfermarkt'ın verilerine göre hazırlanan listede Süper Lig'den ilk 30'a giren sadece 1 takım olurken, dünya genelinde çeşitli kulüpler de listede yer aldı.

30. Al-Faisaly: 58 kupa

29. Deportivo Saprissa: 61 kupa

28. Zamalek: 62 kupa

27. GALATASARAY: 63 kupa

26. Sparta Prag: 63 kupa

25. Dinamo Zagreb: 63 kupa

24. Steaua București: 64 kupa

23. Penarol: 64 kupa

22. Dinamo Kiev: 64 kupa

21. APOEL: 65 kupa

20. Esperance Tunis: 66 kupa

19. Ferencvaros: 66 kupa

18. Anderlecht: 66 kupa

17. Shamrock Rovers: 68 kupa

16. Kızılyıldız: 69 kupa

15. Manchester United: 70

14. Juventus: 72 kupa

13: Liverpool: 72 kupa

12. Ajax: 77 kupa

11. Porto: 82 kupa

10. Olimpiakos: 84 kupa

9. Benfica: 84 kupa

8. Bayern Münih: 86 kupa

7. Linfield: 101 kupa