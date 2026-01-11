Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri İspanya Süper Kupa’da şampiyon Barcelona!
Giriş Tarihi: 12.01.2026 00:17

İspanya Süper Kupa’nın finalinde Real Madrid’i 3-2 mağlup eden Barcelona şampiyonluğunu ilan etti.

Barcelona, İspanya Süper Kupa'nın finalinde Real Madrid ile karşı karşıya geldi. Barcelona, Real Madrid karşısında 3-2'lik skorla galip geldi.

Kral Abdullah Stadyumu'nda oynanan maçta gol perdesini 36. dakikada Raphinha açtı. Real Madrid, 45+2. dakikada Vinicius Junior ile skoru dengeledi. 45+4. dakikada Barcelona, Robert Lewandowski ile bir kez daha öne geçti. Real Madrid, Gonzalo Garcia'nın 45+6. dakikada attığı golle birlikte soyunma odasına 2-2'lik beraberlikle girdi.

Barcelona, 76. dakikada Raphinha'nın golüyle maçta bir kez daha öne geçti. Barcelona'da kaptan Frenkie De Jong doğrudan kırmızı kartla cezalandırıldı.

Bu sonucun ardından Barcelona, İspanya Süper Kupa'da şampiyonluğunu ilan etti.

16. ŞAMPİYONLUK

Barcelona, İspanya Süper Kupa'da üst üste 2'nci toplamda ise 16'ncı kez şampiyon oldu.

REAL MADRİD'DE ARDA HATASI

Real Madrid'in maç öncesi yaptığı ilk 11 paylaşımı dikkat çekti. Arda Güler ilk açıklanan kadroda ilk 11'de gösterildi. 15 dakika sonra bu paylaşım silindi ve Arda Güler ilk 11'de yer almadı. Real Madrid'de Gonzalo Garcia maça ilk 11'de başladı.

Real Madrid'de Arda Güler'in yer aldığı ilk 11 paylaşımındaki hatanın grafiker tarafından sehven yapıldığı belirtildi.

