İspanya Süper Kupa’da şampiyon Barcelona!

Barcelona, İspanya Süper Kupa'nın finalinde Real Madrid ile karşı karşıya geldi. Barcelona, Real Madrid karşısında 3-2'lik skorla galip geldi.

Kral Abdullah Stadyumu'nda oynanan maçta gol perdesini 36. dakikada Raphinha açtı. Real Madrid, 45+2. dakikada Vinicius Junior ile skoru dengeledi. 45+4. dakikada Barcelona, Robert Lewandowski ile bir kez daha öne geçti. Real Madrid, Gonzalo Garcia'nın 45+6. dakikada attığı golle birlikte soyunma odasına 2-2'lik beraberlikle girdi.

Barcelona, 76. dakikada Raphinha'nın golüyle maçta bir kez daha öne geçti. Barcelona'da kaptan Frenkie De Jong doğrudan kırmızı kartla cezalandırıldı.