Davinson Sanchez 100. maçına çıktı!

Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelirken, Davinson Sanchez, 100'ler kulübüne girdi. Müsabakaya 11'de başlayan Sanchez böylece sarı-kırmızılılardaki 100. maçını oynadı.

2023 yılında İngiliz ekibi Tottenham'dan 9 milyon 500 bin Euro bonservis ödenerek transfer edilen Sanchez, bugüne kadar Trendyol Süper Lig'de 69, UEFA Avrupa Ligi'nde 11, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 10, Ziraat Türkiye Kupası'nda 8 ve Turkcell Süper Kupa'da da 2 mücadelede görev aldı. 29 yaşındaki futbolcu, söz konusu maçlarda 9 da gol sevinci yaşadı.

Kolombiyalı futbolcu ayrıca Aslan'da Süper Lig'de 2 ve Türkiye Kupası ile Süper Kupa'da da 1'er şampiyonluk yaşadı.