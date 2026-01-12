Beyoğlu Yeniçarşı-Fenerbahçe maçının stadyumu değişti!

Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda Beyoğlu Yeni Çarşı ile oynayacağı maç Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndan Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'na alındı.
Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklama, "Ziraat Türkiye Kupası Grup karşılaşmamızın oynanacağı stat değişmiştir. 14 Ocak Çarşamba günü saat 20.30'da Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş. ile oynayacağımız müsabaka, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacaktır." ifadeleri kullanıldı.
Beyoğlu Yeni Çarşı ile Fenerbahçe 14 Ocak Çarşamba günü 20.30'da karşılaşacak.