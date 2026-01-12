Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beyoğlu Yeniçarşı-Fenerbahçe maçının stadyumu değişti!
Giriş Tarihi: 12.01.2026 14:02 Son Güncelleme: 12.01.2026 14:03

Ziraat Türkiye KupasıATV ekranlarında yayınlanacak Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. maçında Beyoğlu Yeniçarşı-Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, müsabakanın oynanacağı stadyumun değiştiğini açıkladı.

Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda Beyoğlu Yeni Çarşı ile oynayacağı maç Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndan Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'na alındı.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklama, "Ziraat Türkiye Kupası Grup karşılaşmamızın oynanacağı stat değişmiştir. 14 Ocak Çarşamba günü saat 20.30'da Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş. ile oynayacağımız müsabaka, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Beyoğlu Yeni Çarşı ile Fenerbahçe 14 Ocak Çarşamba günü 20.30'da karşılaşacak.

