Trend Galeri Trend Spor Lionel Messi yerine ‘Yumurta’ dedi! 450 bin TL kaybetti

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ekranlara geldi. 500 bin TL değerindeki soruda yarışmacının Lionel Messi yerine 'Yumurta' cevabı vermesi dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 12.01.2026 00:50 Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 00:51
ATV'nin sevilen yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle izleyicilerle buluştu.

Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümündeki 500 bin TL değerindeki soru dikkat çekti.

Oktay Kaynarca'nın sunduğu rekortmen programda, "Yaklaşık 75 milyon beğeniyle, Instagram'a yüklenmiş fotoğraflar arasında en çok beğeni alan hangisinin fotoğrafıdır" sorusu soruldu.

Şıklar arasında Lionel Messi, Kylie Jenner, Cristiano Ronaldo ve Yumurta yer aldı.

"BEN BU SORUYU BİLİYORUM"

Yarışmacı, "Ben bu soruyu biliyorum. Çok saçma bir anda karşıma çıkmıştı. Hiç bilmiyor olsam Kylie Jenner demek isterdim. Instagram'a yüklenmiş fotoğraflardan en çok beğeniyi yumurtanın aldığını bir yerde okumuştum ve çok eski bir bilgi" dedi.

Yarışmacı cevap olarak D şıkkı olan Yumurta'yı tercih etti.

500 bin liralık sorunun doğru cevabı olan Lionel Messi şıkkının yeşil yanmasıyla yarışmacı büyük bir şaşkınlık yaşadı.

"BİLGİM ESKİDE KALMIŞ"

Yarışmacı, "Bilgim eskide kalmış demek. Yumurta ya yüksek alan bir şeydi ya da ilk görsel olarak aklımda. Sağlık olsun" dedi.

500 bin liralık soruya yanlış cevap veren yarışmacı, 50 bin TL'lik ödülle yarışmadan ayrıldı.