Beşiktaş’tan Salih Özcan’a teklif! İşte istenen maaş...

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, orta saha transferinde Borussia Dortmund forması giyen Salih Özcan'ı gündemini almıştı. Siyah-beyazlılarda uzun süredir gündemde olan Salih Özcan konusunda sıkıntılı bir süreç yaşanıyor. 28 yaşındaki futbolcunun Borussia Dortmund ile olan bonservis sorunu çözüme ulaştı ancak siyah-beyazlılar, oyuncunun menajerinin tavırlarından dolayı büyük rahatsızlık yaşadı. BEŞİKTAŞ TEKLİFİNİ SUNDU Borussia Dortmund'da yaklaşık 2 milyon 500 bin euro ücret kazanan Salih Özcan'a Beşiktaş da aynı rakamı önerdi. Siyah-beyazlılar, Salih Özcan'a 3.5 yıllık sözleşme teklif etti. KARŞI TALEP BELLİ OLDU Yıldız ismin menajeri ise yıllık 4 milyon euro isteyerek, işi yokuşa sürdü. Siyah-beyazlı takım, kendilerinden talep edilen ücreti gerçekçi bulmazken bu rakamlara çıkmama konusunda da kararlı. Beşiktaş cephesi yaşanan bu durumu, 'Menajeri sezon sonu imza parası koparma çabasında' şeklinde değerlendirdi. Yönetim, milli futbolcuyla henüz maaş konusunda anlaşma sağlayamazken menajerinin uçuk taleplerini yerine getirmeye niyetli değil. 23 DAKİKA SÜRE ALDI Borussia Dortmund'un gelecek planları arasında yer almayan Salih, bu sezon 4 maçta toplam 23 dakika süre aldı.