Galatasaray’dan yıldız transfer hamlesi! İşte istenen bonservis

600 BİN EUROYA İMZA ATTI

Vaughan Azzurri'de profesyonel olan Promise David daha sonra NK Trnje Zagreb, Tulsa, Valletta, Sirens FC ve Kalju'da oynadı. Union Saint Gilloise, 2024-2025 sezonu başında Promise David için 600 bin euroluk bonservis bedeli ödedi.