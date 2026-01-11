Galatasaray’dan yıldız transfer hamlesi! İşte istenen bonservis

Galatasaray'da kurmaylar devre arasında kadrodaki eksik bölgelere transfer yapmak için çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılıların gündemine sürpriz bir ismi aldığı öne sürüldü. Galatasaray'ın kariyerini Belçika'da sürdüren tecrübeli futbolcuyu gündemine aldığı kaydedildi. Belçika basınından Footnews'ın haberine göre; Galatasaray'ın Union Saint Gilloise forması giyen Promise David ile ilgilendiği belirtildi. İSTENEN BONSERVİS Union Saint Gilloise'nın Promise David transferi için istediği bonservis bedeli haberin ayrıntılarında yer aldı. Belçika temsilcisinin, 24 yaşındaki Kanadalı santrfor için 20 milyon euronun üzerinde gelecek teklife sıcak bakabileceği vurgulandı. 12 GOL ATTI Promise David, bu sezon Union Saint Gilloise'da 27 mücadelede forma şansı buldu. 24 yaşındaki oyuncu, bu mücadelelerde 12 kez rakip fileleri havalandırdı. Promise David'in Union Saint Gilloise ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek. Kanadalı santrforun güncel piyasa değeri 13 milyon euro olarak gösteriliyor. 600 BİN EUROYA İMZA ATTI Vaughan Azzurri'de profesyonel olan Promise David daha sonra NK Trnje Zagreb, Tulsa, Valletta, Sirens FC ve Kalju'da oynadı. Union Saint Gilloise, 2024-2025 sezonu başında Promise David için 600 bin euroluk bonservis bedeli ödedi. Promise David, Kanada Milli Takımı'nda 8 kez süre aldı. 24 yaşındaki santrfor, bu maçlarda 3 gol attı.