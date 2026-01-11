Trend Galeri Trend Spor Galatasaray’dan yıldız transfer hamlesi! İşte istenen bonservis

Galatasaray’dan yıldız transfer hamlesi! İşte istenen bonservis

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın transfer çalışmalarında rotasını Belçika'ya çevirdiği iddia edildi. Tecrübeli santrfor için istenen bonservis bedeli dikkat çekti.

SABAH SPOR DIŞ HABERLER
Giriş Tarihi: 11.01.2026 20:53 Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 20:54
Galatasaray’dan yıldız transfer hamlesi! İşte istenen bonservis

Galatasaray'da kurmaylar devre arasında kadrodaki eksik bölgelere transfer yapmak için çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılıların gündemine sürpriz bir ismi aldığı öne sürüldü.

Galatasaray’dan yıldız transfer hamlesi! İşte istenen bonservis

Galatasaray'ın kariyerini Belçika'da sürdüren tecrübeli futbolcuyu gündemine aldığı kaydedildi.

Galatasaray’dan yıldız transfer hamlesi! İşte istenen bonservis

Belçika basınından Footnews'ın haberine göre; Galatasaray'ın Union Saint Gilloise forması giyen Promise David ile ilgilendiği belirtildi.

Galatasaray’dan yıldız transfer hamlesi! İşte istenen bonservis

İSTENEN BONSERVİS

Union Saint Gilloise'nın Promise David transferi için istediği bonservis bedeli haberin ayrıntılarında yer aldı.

Galatasaray’dan yıldız transfer hamlesi! İşte istenen bonservis

Belçika temsilcisinin, 24 yaşındaki Kanadalı santrfor için 20 milyon euronun üzerinde gelecek teklife sıcak bakabileceği vurgulandı.

Galatasaray’dan yıldız transfer hamlesi! İşte istenen bonservis

12 GOL ATTI

Promise David, bu sezon Union Saint Gilloise'da 27 mücadelede forma şansı buldu. 24 yaşındaki oyuncu, bu mücadelelerde 12 kez rakip fileleri havalandırdı.

Galatasaray’dan yıldız transfer hamlesi! İşte istenen bonservis

Promise David'in Union Saint Gilloise ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek.

Galatasaray’dan yıldız transfer hamlesi! İşte istenen bonservis

Kanadalı santrforun güncel piyasa değeri 13 milyon euro olarak gösteriliyor.

Galatasaray’dan yıldız transfer hamlesi! İşte istenen bonservis

600 BİN EUROYA İMZA ATTI

Vaughan Azzurri'de profesyonel olan Promise David daha sonra NK Trnje Zagreb, Tulsa, Valletta, Sirens FC ve Kalju'da oynadı. Union Saint Gilloise, 2024-2025 sezonu başında Promise David için 600 bin euroluk bonservis bedeli ödedi.

Galatasaray’dan yıldız transfer hamlesi! İşte istenen bonservis

Promise David, Kanada Milli Takımı'nda 8 kez süre aldı. 24 yaşındaki santrfor, bu maçlarda 3 gol attı.