Trend Galeri Trend Spor Arda Güler'den El Clasico sonrası olay hareket! Maç biter bitmez küplere bindi...

İspanya Süper Kupa finalinde Barcelona, Real Madrid'i 3-2 mağlup etti ve zafere ulaştı. Milli futbolcu Arda Güler, 68. dakikada El Clasico'ya dahil olurken, maçın son düdüğüyle birlikte yaptığı hareket olay oldu. Yıldız futbolcunun yaşadıkları sosyal medyada gündeme oturdu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 12.01.2026 09:05 Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 09:09
Suudi Arabistan'da düzenlenen İspanya Süper Kupası'nın finalinde Barcelona ve Real Madrid, Kral Abdullah Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Maçı, İspanyol hakem Jose Luis Munuera yönetti.

Barcelona maça; "Garcia, Kounde, Cubarsi, Eric, Balde, De Jong, Pedri, Lopez, Yamal, Raphinha, Robert Lewandowski" ilk 11'i ile çıktı.

Milli futbolcu Arda Güler'in yedek kulübesinde başladığı karşılaşmada Real Madrid ise; Courtois, Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras, Tchouameni, Camavinga, Bellingham, Vinicius, Rodrygo, Gonzalo'dan oluşan 11'le sahada dizildi.

36. dakikada Barcelona Raphinha'nın golüyle 1-0 öne geçti. 45+2. dakikada Vinicius Jr. ile Real Madrid eşitliği yakalarken, 45+4. dakikada Robert Lewandowski'nin golüyle Barça yeniden üstünlüğü ele geçirdi. 45+6. dakikada Gonzalo fileleri sarsınca takımlar soyunma odasına 2-2'lik eşitlikle girdi.

ZAFER BARCELONA'NIN OLDU

73. dakikada gol perdesini açan Raphinha bir kez daha sahneye çıktı ve skoru 3-2'ye getirdi. İlerleyen bölümlerde başka gol olmayınca Süper Kupa'yı Barcelona kazandı.

ARDA GÜLER'DEN OLAY HAREKET

Öte yandan milli oyuncu Arda Güler, 68. dakikada Federico Valverde'nin yerine oyuna dahil olurken, maç sonrası yaptığı hareket gündeme oturdu.

ŞİŞEYİ TEKMELEDİ

Bitiş düdüğünü gelmesiyle birlikte soyunma odasına yönelen Arda Güler, saha kenarındaki şişeye tekme atmak istedi.

AYAĞA KAYDI VE YERE DÜŞTÜ

Şişeye tekmeyi sallayan Arda'nın ayağı kaydı ve yere düştü. Hızla yerden kalkan milli futbolcu eliyle yere vurup soyunma odasına gitti.

HAREKETİ KAMERALARA YANSIDI

Arda Güler'in o hareketi, tribünde bulunan taraftarların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

20 yaşındaki yıldız futbolcu sosyal medyada dünya gündemine girerken, İspanyol basınında da manşetlere taşındı.

28 MAÇTA FORMA GİYDİ

Arda Güler, bu sezon Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 28 maça çıktı ve 1.668 dakika süre aldı.

PERFORMANSI

Bu süre zarfında rakip fileleri 3 kez havalandırmayı başaran Arda, 8 kez de takım arkadaşlarına gol pası verdi.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Eflatun-beyazlılarla 2029'a kadar sözleşmesi bulunan milli yıldızın güncel piyasa değeri ise 90 milyon Euro.