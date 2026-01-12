Trend
Galeri
Trend Spor
Arda Güler'den El Clasico sonrası olay hareket! Maç biter bitmez küplere bindi...
Arda Güler'den El Clasico sonrası olay hareket! Maç biter bitmez küplere bindi...
İspanya Süper Kupa finalinde Barcelona, Real Madrid'i 3-2 mağlup etti ve zafere ulaştı. Milli futbolcu Arda Güler, 68. dakikada El Clasico'ya dahil olurken, maçın son düdüğüyle birlikte yaptığı hareket olay oldu. Yıldız futbolcunun yaşadıkları sosyal medyada gündeme oturdu. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 12.01.2026 09:05
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 09:09