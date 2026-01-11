Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor'da Serdar Saatçı ile yollar ayrıldı.
Bordo-mavililer, genç stoperin satın alma opsiyonlu transferi konusunda Al Nasr ile anlaşma sağlandığını açıkladı.
Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Serdar Saatçı'nın, 2025-2026 futbol sezonu için Al Nasr Kulübü'ne geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır" denildi.
Oyuncunun tüm maliyetlerinin Al Nasr tarafından karşılanacağı belirtildi.
Serdar Saatçı'nın satın alma opsiyonunun 2 milyon 500 bin euro olduğu kaydedildi.
6 MAÇTA FORMA GİYDİ
Serdar Saatçı, Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor'da bu sezon 6 müsabakada forma şansı buldu. 22 yaşındaki stoper, bu mücadelelerde 410 dakika sahada kaldı.
Serdar Saatçı'nın güncel piyasa değeri 2 milyon euro.Beşiktaş altyapısında yetişen Serdar Saatçı daha sonra Braga'da forma giydi. Trabzonspor, 2024-2025 sezonu başında 2 milyon 500 bin euroluk bedelle Serdar Saatçı'yı renk