Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor’da Serdar Saatçı ile yollar ayrıldı!
Giriş Tarihi: 11.01.2026 20:38

Trabzonspor’da Serdar Saatçı ile yollar ayrıldı!

Trabzonspor, genç savunma oyuncusu Serdar Saatçı’nın satın alma opsiyonuyla Al Nasr’a kiralandığını açıkladı.

Trabzonspor’da Serdar Saatçı ile yollar ayrıldı!
  • ABONE OL

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor'da Serdar Saatçı ile yollar ayrıldı.

Bordo-mavililer, genç stoperin satın alma opsiyonlu transferi konusunda Al Nasr ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Serdar Saatçı'nın, 2025-2026 futbol sezonu için Al Nasr Kulübü'ne geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır" denildi.

Oyuncunun tüm maliyetlerinin Al Nasr tarafından karşılanacağı belirtildi.

Serdar Saatçı'nın satın alma opsiyonunun 2 milyon 500 bin euro olduğu kaydedildi.

6 MAÇTA FORMA GİYDİ

Serdar Saatçı, Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor'da bu sezon 6 müsabakada forma şansı buldu. 22 yaşındaki stoper, bu mücadelelerde 410 dakika sahada kaldı.

Serdar Saatçı'nın güncel piyasa değeri 2 milyon euro.

Beşiktaş altyapısında yetişen Serdar Saatçı daha sonra Braga'da forma giydi. Trabzonspor, 2024-2025 sezonu başında 2 milyon 500 bin euroluk bedelle Serdar Saatçı'yı renk
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor’da Serdar Saatçı ile yollar ayrıldı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz