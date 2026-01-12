Trend Galeri Trend Spor Matteo Guendouzi’de karate gerçeği! İşte savaşçı ruhunun perde arkası

Matteo Guendouzi’de karate gerçeği! İşte savaşçı ruhunun perde arkası

Fenerbahçe'nin yeni transferi Matteo Guendouzi, Galatasaray ile oynadığı ilk maçta performansıyla ön plana çıktı. Yıldız futbolcunun savaşçı ruhunun perde arkasında karate detayı olduğu ortaya çıktı.

UĞUR ÇEM
Giriş Tarihi: 12.01.2026 07:06
Matteo Guendouzi’de karate gerçeği! İşte savaşçı ruhunun perde arkası

Fenerbahçe'nin 48 saat içinde İtalya ekibi Lazio'dan 4.5 yıllığına renklerine bağladığı Matteo Guendouzi, tek idmanla çıktığı ilk maç olan Galatasaray derbisine golüyle damga vurdu.

Matteo Guendouzi’de karate gerçeği! İşte savaşçı ruhunun perde arkası

28 milyon Euro bonservis bedelinin eleştirilerine rağmen rüştünü ispat eden 26 yaşındaki Fransız futbolcunun, sahada basmadık yer bırakmayan performansının arkasında sporcu geçmişi var.

Matteo Guendouzi’de karate gerçeği! İşte savaşçı ruhunun perde arkası

İşte Guendouzi'nin enerjisinin ve savaşçı ruhunun hikâyesi…

Matteo Guendouzi’de karate gerçeği! İşte savaşçı ruhunun perde arkası

ÜÇÜNCÜLÜK MADALYASI VAR

6 yaşında Paris Saint Germain altyapısında futbola başlayan oyuncu, 9 sene boyunca başkent ekibinde top koşturdu.

Matteo Guendouzi’de karate gerçeği! İşte savaşçı ruhunun perde arkası

Esnekliğini, savaşçı ruhunu ve dinamizmini küçük yaştan beri yaptığı karateye borçlu.

Matteo Guendouzi’de karate gerçeği! İşte savaşçı ruhunun perde arkası

Babası Mohamed Guendouzi'nin karate hocası olmasından dolayı uzun süre bu sporla ilgilendi. Genç yaşında karatede Fransa şampiyonasında üçüncülük elde etti.

Matteo Guendouzi’de karate gerçeği! İşte savaşçı ruhunun perde arkası

Guendouzi, ikisini bir arada yürütemediği için daha çok sevdiği futbolu seçti. Oyuncunun aile bireylerinin çoğu da dövüş sporuyla uğraşıyor.

Matteo Guendouzi’de karate gerçeği! İşte savaşçı ruhunun perde arkası

"BÜYÜK AVANTAJ SAĞLIYOR"

Guendouzi, 2018-19 sezonunda Arsenal'e transfer olduğunda verdiği röportajda, "Karate yaptığım dönemden çok güzel anılarım var. Sahada daha esnek olduğumu söyleyebilirim, bana bu büyük bir avantaj sağlıyor. Karate çok yoğun bir spor, bu yüzden bu kadar büyük bir çaba gösterebiliyorum. Savaşçı zihniyetine sahip olabiliyorum" demişti.

Matteo Guendouzi’de karate gerçeği! İşte savaşçı ruhunun perde arkası

Guendouzi, kariyerinin üçüncü kupasını kazandı. Turkcell Süper Kupa'nın dışında Arsenal'de İngiltere Kupası ve Fransa Milli Takımı ile Uluslar Ligi şampiyonluğu yaşadı.