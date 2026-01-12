Matteo Guendouzi’de karate gerçeği! İşte savaşçı ruhunun perde arkası

"BÜYÜK AVANTAJ SAĞLIYOR"

Guendouzi, 2018-19 sezonunda Arsenal'e transfer olduğunda verdiği röportajda, "Karate yaptığım dönemden çok güzel anılarım var. Sahada daha esnek olduğumu söyleyebilirim, bana bu büyük bir avantaj sağlıyor. Karate çok yoğun bir spor, bu yüzden bu kadar büyük bir çaba gösterebiliyorum. Savaşçı zihniyetine sahip olabiliyorum" demişti.