Beşiktaş’tan 21 yaşındaki gurbetçiye kanca! Transfer kararı belli oldu

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ın transfer çalışmalarında sürpriz bir ismi gündemine aldığı öne sürüldü. 21 yaşındaki kanat oyuncusunun kararının netleştiği kaydedildi.

Giriş Tarihi: 11.01.2026 20:11 Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 20:13
Beşiktaş'ta kurmaylar, ara transfer döneminde takıma yapılacak takviyeler konusunda çalışmalarına hız verdi. Siyah-beyazlıların transferde sürpriz bir ismi gündemine aldığı belirtildi.

Beşiktaş'ın 21 yaşındaki futbolcuyu radarına aldığı belirtildi.

ESPN'in haberine göre; Beşiktaş'ın NEC Nijmegen forması giyen Başar Önal ile ilgilendiği kaydedildi.

TEKLİF YAPILDI

21 yaşındaki futbolcunun transferi için Beşiktaş'ın teklifte bulunduğu aktarıldı.

Başar Önal'ın transferi için İtalya'dan Pisa'nın da ilgisinin olduğu vurgulandı.

KARARINI VERDİ

Başar Önal'ın Beşiktaş ve Pisa'nın transfer tekliflerini kabul etmediği kaydedildi. 21 yaşındaki futbolcunun ara transfer döneminde NEC Nijmegen'den ayrılmak istemediği aktarıldı.

Başar Önal, bu sezon NEC Nijmegen'de 15 maça çıktı. Genç oyuncu, bu mücadelelerde 3 gol ile 8 asist üretti.

Başar Önal'ın NEC Nijmegen ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek. 21 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 1 milyon 500 bin euro.

1 MİLYON EUROYA İMZA

De Graafschap altyapısında yetişen Başar Önal, 2024-2025 sezonu başında 1 milyon euroluk bedelle NEC Nijmegen'e transfer oldu.

Başar Önal, U21 Milli Futbol Takımı'nda 7 mücadelede süre aldı. 21 yaşındaki kanat oyuncusu, bu maçlarda 1 kez rakip fileleri havalandırdı.