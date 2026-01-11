Geçen sezonun başında Galatasaray gerekli takviyeleri yapmadan Süper Kupa maçına yine bu stadyumda 'favoriyim' diye çıkmış, başta Ciro olmak üzere yeni transferleriyle Beşiktaş'a karşı ağır bir hezimete uğramıştı. Dün de Süper Kupa finaline bu kafayla gelmişler ya da stada gelmişler de finale gelmemişler. Fenerbahçe'nin ön alan presi yapmadığı, hatlar arasını sıkı tuttuğu ilk yarıda ne Yunus ne de Sane ortalıkta görünmeyince tehlikeli hücumlar geçiş oyununda Fenerbahçe'den geldi. Lemina'nın ağırlığı Galatasaray'ın oyununu yavaşlatırken, Guendouzi'nin Fenerbahçe orta sahasına getirdiği dinamizm ilk yarıda fark yarattı. Yarı finali birinci kalecisi ile oynayan Okan Buruk'un, finalde Uğurcan yerine neden Günay ile çıktığı büyük soru işareti. Galatasaray iki aydır ikinci yarıların ilk çeyreğini hayalet gibi oynuyor. Arka arkaya iki korner ve rakibin ikinci golü, sert rüzgâr altında bir de yağmur eklendiğinde iyice zorlaşan zeminde geri dönüş ihtimalini çok zorlaştırdı. Davinson sakatlanmadıysa Lemina'nın stopere geçmesi yanlıştı. Çıkması gereken adam Lemina idi. Merkezdeki Guendouzi - İsmail ikilisi, kanatlarını etkili kullanamayan rakibin merkezde de işini zorlaştırınca Galatasaray'ın hücum istatistikleri çok ama çok geride kaldı. Fenerbahçe bu kupa zaferiyle dünkü rüzgârdan çok daha fazlasını arkasına aldı. Galatasaray ise bakalım Atletico Madrid maçına kadar bu mağlubiyetten gerekli dersleri çıkaracak mı?